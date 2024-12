Jsou na dobré cestě. 5 teenagerů, kteří v aktuální extraligové sezoně tráví nejvíc času na ledě

Část 1 / 6



Mládí vpřed. To je heslo, kterým by se měly řídit všechny extraligové kluby. A někde jej berou opravdu vážně. Po tuzemských kluzištích se prohání řada nadějných teenagerů. Jména pěti mladíků, jimž ještě nebylo 20 let, a kteří v současném ročníku nejvyšší soutěže zatím odehráli nejvíc minut, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Jan Skok – 18 let (HC Plzeň): 227 minut, 49 vteřin Už v minulé sezoně, kdy bylo Janu Skokovi teprve 17 let, okusil jak chutná extraliga dospělých. Odehrál v ní osm utkání a udělal krok ke stálému místu v sestavě v aktuálním ročníku. V něm už naskakuje na led v plzeňském dresu téměř pravidelně. Dosud odehrál 23 střetnutí a do statistik si připsal premiérovou trefu. Mohutný a tvrdý zadák by měl být jedním z českých želízek v příštím draftu NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Adam Novotný – 17 let (Hradec Králové): 278 minut, 9 vteřin O tom, jak velkým talentem je útočník Adam Novotný, jasně vypovídá fakt, že ve věku 17 let je nyní s českou reprezentací na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Odchovanec královéhradeckého hokeje se s extraligou dospělých seznámil už velmi brzy. Když 6. října 2023 nastoupil do utkání na kladenském ledě, stal se v 15 letech, deseti měsících a 23 dnech nejmladším hráčem v historii Hradce Králové, který nastoupil v nejvyšší soutěži. Nezůstalo však jen při tom. Za stavu 0:2 pro hostující tým nastartoval svým premiérovým gólem obrat Východočechů, kteří nakonec vyhráli 4:3 po prodloužení. Tato trefa udělala z Novotného nejmladšího střelce branky v dějinách extraligy, když překonal rekord Rostislava Olesze z roku 2001. Mládí vpřed! 7 hokejistů, kteří v české extralize debutovali ještě před 16. narozeninami V současné sezoně je stálou postavou v sestavě východočeského týmu. Na kontě má 26 utkání a tři body za gól a dvě asistence. Novotný je typem silového forvarda, který se nebojí osobních soubojů a má velmi dobrou střelu. V Hradci Králové má podepsanou smlouvu do roku 2026 s opcí na další ročník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Vojtěch Hradec – 19 let (BK Mladá Boleslav): 319 minut, 38 vteřin Střední útočník Vojtěch Nradec je rodákem z Mladé Boleslavi, v tamním klubu také hokejově vyrostl a dodnes obléká jeho dres. V extralize se poprvé objevil v sezoně 2022/23, v níž naskočil do čtyř utkání. V minulém ročníku jich už zvládl pětadvacet a do statistik si zapsal i první vstřelený gól. V současné sezoně už je platným členem „bruslařského“ týmu. Nastoupil do 20 zápasů a posbíral sedm bodů za dvě branky a pět nahrávek. Šampioni. 10 cizinců (kromě Slováků) s titulem mistrů světa, kteří si zahráli v české extralize Letos v létě prošel draftem NHL, když po něm sáhl v šestém kole Utah. Nyní je členem reprezentační dvacítky na světovém šampionátu juniorů. Urostlý forvard umí podržet puk v útočné třetině a je velmi silný před brankou soupeře. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Tomáš Galvas – 18 let (Bílí Tygři Liberec): 339 minut, 28 vteřin Tomáš Galvas pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Lukáš patřil dlouhá léta k inventáři české nejvyšší soutěže – hrával ve Vítkovicích, ve Zlíně, v Třinci a Olomouci. Strýc David Galvas hrával především v nižších soutěžích. Bratr Jakub - na rozdíl od otce a strýce – prošel draftem NHL. V roce 2017 po něm v pátém kole sáhlo Chicago a v sezoně 2021/22 si v dresu Blackhawks zahrál šest utkání v elitní zámořské lize. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Stejně jako všichni jeho příbuzní je i Tomáš obráncem. Naneštěstí zatím moc nevyrostl a s výškou 177 centimetrů možná nebyl v letošním draftu pro zámořské kluby zajímavý, takže po něm žádný nesáhl, ale co mu chybí na vzrůstu, to dohání hokejovým talentem. Je to velmi dobrý bruslař, který dobře zvládá hru pod tlakem a má kvalitní rozehrávku i přechod do útočného pásma. Hodně ho bylo vidět na loňském mistrovství světa juniorů, kde dvěma asistencemi v šesti zápasech pomohl českému celku k bronzovým medailím. Na šampionátu dvacítek je i nyní a opět září. V Liberci, kde hraje už druhým rokem, patří k oporám týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Vojtěch Čihař – 17 let (Energie Karlovy Vary): 369 minut, 9 vteřin V Chomutově už vychovali nejednoho skvělého hokejistu a dalším v pořadí může být útočník Vojtěch Čihař. Aktuálně sedmnáctiletý talent si odbyl v minulé sezoně debut mezi dospělými v extralize v dresu Karlových varů a v současném ročníku už má v sestavě Energie stálé místo. Odehrál 25 střetnutí a zaznamenal sedm bodů za tři góly a čtyři asistence. Divoké hokejové večery. Připomeňte si 3 výhry nejvyšším brankovým rozdílem v historii české extraligy Čihař je jednou z velkých českých nadějí pro příští draft NHL. Experti odhadují, že by mohl jít na řadu ve druhém kole. V tuto chvíli je členem české reprezentace do 20 let na mistrovství světa juniorů. Pokud se mu turnaj povede, jeho akcie v zámoří mohou před letním výběrem talentů pořádně stoupnout nahoru. Foto: Profimedia.cz