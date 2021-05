Jsou mladí a talentovaní. 6 teenagerů v maskách, kteří se v uplynulé sezoně objevili v extralize

Rok co rok naskakují do extraligy nové tváře, mnohdy velmi mladé. Týká se to také brankářů. Ti podle obecných měřítek dozrávají později, což ale není důvodem, aby v nejvyšší soutěži dospělých neúčinkovali ještě v době, kdy patří mezi „náctileté“. Šest teenagerů, kteří se objevili na ledě v extraligové sezoně 2020/21, najdete v následujících kapitolách.

Vojtěch Mokrý (HC Olomouc) – 19 let Počet odchytaných minut: 1

Počet úspěšných zásahů: 0

Úspěšnost zákroků: - Jen na jedinou minutu se objevil v olomoucké brance devatenáctiletý Vojtěch Mokrý. Vlastně to byla jen půlminuta, i tak má ale ve statistikách zapsán start v nejvyšší soutěži. Bylo to v posledním kole základní části na ledě Plzně, kde Hanáci prohráli 1:9. Pro talentovaného mladíka však nešlo o premiéru mezi elitou. Tu si odbyl už o sezonu dříve, kdy naskočil do tří utkání. V příštím ročníku bude chytat v Šumperku, kam ho Olomouc posílá na hostování. Foto: Profimedia.cz

Oldřich Cichoň (Sparta Praha) – 19 let Počet odchytaných minut: 20

Počet úspěšných zásahů: 7

Úspěšnost zákroků: 100 % Dvacet minut. Tak dlouhá je dosavadní extraligová kariéra Oldřicha Cichoně. Odbyl si ji před Vánocemi v domácím souboji se Zlínem. Nastoupil do poslední třetiny a sedmi úspěšnými zákroky pomohl k drtivému vítězství 10:0 a čistému kontu. Cichoň je sparťanským odchovancem, minulý ročník však převážně trávil v Sokolově, kde byl na hostování. Smlouvu v pražském klubu má podepsanou ještě na příští sezonu.

Adam Horák (Energie Karlovy Vary) – 19 let Počet odchytaných minut: 60

Počet úspěšných zásahů: 32

Úspěšnost zákroků: 86,5 % Karlovarský odchovanec Adam Horák naskočil v nedávno skončené sezoně do jednoho extraligového utkání. V lednu se postavil do branky v domácím souboji s Pardubicemi, z něhož se stala docela slušná přestřelka. Padlo devět branek a hosté si odvezli výhru 5:4. Pro Horáka však nešlo o premiéru v nejvyšší soutěži dospělých. Tu si odbyl už v ročníku 2019/20. Na západě Čech bude působit i v nadcházející sezoně, kdy by už mohl dostat víc příležitostí. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hamrla (Energie Karlovy Vary) - 17 let Počet odchytaných minut: 213

Počet úspěšných zásahů: 104

Úspěšnost zákroků: 88,1 % Dnes slaví Patrik Hamrla osmnácté narozeniny, ale už dlouho před nimi se postavil do branky v nejvyšší soutěži. Zlínský rodák si v ní dokonce odbyl debut už na konci sezony 2019/20, kdy odchytal 30 minut a inkasoval pět gólů ve Vítkovicích. Až v nedávno skončeném ročníku ale mohl ukázat, co v něm vězí. Nastoupil do šesti střetnutí a i když jeho statistiky nevypadají nijak impozantně, ukázal, že v něm dříme slušný potenciál. Většinu sezony strávil v karlovarské juniorce či na hostování v Sokolově a Kadani. Na západě Čech má podepsanou smlouvu do roku 2022 s roční opcí. Foto: Profimedia.cz

Jan Bednář (Energie Karlovy Vary) – 18 let Počet odchytaných minut: 231

Počet úspěšných zásahů: 104

Úspěšnost zákroků: 86,7 % Je to skoro neuvěřitelné, ale polovina z „náctiletých brankářů“, kteří se objevili v ročníku 2020/21 v české extralize, oblékala dres Karlových Varů. Vedle Hamrly a Horáka to byl ještě osmnáctiletý Jan Bednář, který poprvé naskočil do nejvyšší soutěže dospělých už v sezoně 2018/19, kdy odchytal deset utkání. V dalším ročníku jich zvládl třináct, načež byl draftován ve čtvrtém kole Detroitem. Než se rozběhly zámořské soutěže, zůstal doma a za Energii odchytal pět střetnutí. Pak se vydal za Atlantik, kde momentálně působí v juniorské soutěži QMJHL. Foto: Profimedia.cz