Jsou k mání. 7 nejlepších volných hráčů z NHL, kteří jsou (překvapivě) stále bez nové smlouvy

Na trhu s volnými hráči v NHL je pořád ještě dost jmen a mnohá z nich zajišťují kvalitu a slušné výkony. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm hokejistů, kteří mezi ně patří, ale navzdory tomu stále ještě nepodepsali nový kontrakt.

7. Ryan Strome Věk: 27 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2019/20: 70 zápasů – 59 bodů (18+41)

Tým v sezoně 2019/20: New York Rangers

Plat v sezoně 2018/19: 3,2 milionu dolarů Kanaďan Ryan Strome je bleskurychlý bruslař se zabijáckými ofenzivními instinkty. V základní části uplynulé sezony odehrál 70 zápasů, ve kterých si zapsal do statistik 59 bodů za 18 gólů a 41 asistencí. Pátý výběr v draftu z roku 2011 má v sobě obrovský potenciál, který jako by v minulých letech v Edmontonu vyprchal, ale začal se výrazně projevovat poté, co se vrátil do New Yorku (dříve hrával v Islanders) a začal hrát s Artěmijem Panarinem. Strome prohlásil, že doufá v podpis nové jednoleté či dvouleté smlouvy s Rangers a jednání o prodloužení nechává na svém agentovi. Foto: Profimedia.cz

6. Jake DeBrusk Věk: 24 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2019/20: 65 zápasů – 35 bodů (19+16)

Tým v sezoně 2019/20: Boston Bruins

Plat v sezoně 2018/19: 832 500 dolarů Nebýt předčasného ukončení sezony, měl by Jake DeBrusk na kontě druhou sezonu, v níž by nastřílel přes 20 gólů a třetí s více než čtyřiceti body na kontě. Čtrnáctá volba Bostonu z draftu v roce 2015 vyrůstá ve vysoce kvalitního bránícího útočníka. Sám přiznal, že by se nerad stěhoval a preferuje dohodu s Bruins. V zámoří už se ale šíří zvěsti, že by mohl nakonec zamířit jinam. Pastrňák a spol. aneb 12 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 Boston má poté, co nechal jít obránce Toreyho Kruga do St. Louis, pod platovým stropem volných necelých sedm milionů dolarů. To je více než na novou smlouvu s DeBruskem. Foto: Profimedia.cz

5. Mackenzie Blackwood Věk: 23 let

Post: brankář

Bilance v sezoně 2019/20: 47 zápasů – průměr 2,77 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,5 %

Tým v sezoně 2019/20: New Jersey Devils

Plat v sezoně 2018/19: 700 tisíc dolarů Žádný z brankářů do 24 let neodchytal v uplynulé sezoně víc zápasů než Kanaďan Mackenzie Blackwood z New Jersey. Stříbrný medailista z loňského světového šampionátu měl po základní části na kontě 47 utkání, v nichž si v dresu podprůměrných Devils držel pozoruhodnou úspěšnost zákroků (91.5 %) i průměr inkasovaných gólů na zápas (2,77). Výjimečné talenty v maskách. 3 skvělí gólmani v NHL, kterým není víc než 23 let Téměř dvoumetrový obr byl draftován v roce 2015 jako 42. hráč v celkovém pořadí a momentálně už má za sebou dvě sezony v prestižní zámořské lize. Je to chladnokrevný brankář, jehož nic nevyvede z míry a rovnováhy. Umí výborně rozehrát puk, má rychlou lapačku i pohotovou vyrážečku, díky obratnosti a mohutné postavě dokáže vykrýt i nejmenší skuliny u brankových tyčí, takže střelci jen těžko hledají místo, kam umístit puk. Po sezoně mu vypršela nováčkovská smlouva a může si říct o pořádný balík peněz. New Jersey má hodně místa pod platovým stropem, takže by to neměl být problém. Zámořská média spekulují, že by se mohl dohodnout na dvouletém kontraktu ve výši osmi milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

4. Michail Sergačjov Věk: 22 let

Post: obránce

Bilance v sezoně 2019/20: 70 zápasů – 34 bodů (10+24)

Tým v sezoně 2019/20: Tampa Bay Lightning

Plat v sezoně 2018/19: 832 500 dolarů V roce 2016 se stal ruský zadák Michail Sergačjov devátým hráčem draftu NHL, když po něm sáhl Montreal. Jenže v dresu Habs dostal šanci pouze ve čtyřech zápasech a kanadský klub talentovaného mladíka vyměnil do Tampy Bay. Nic lepšího ho nemohlo potkat. V kádru Lightning se rychle etabloval v oporu týmu a letos se výraznou měrou zasloužil o zisk Stanley Cupu. Fantastický bruslař s vynikajícím periferním viděním a dokonalými hokejovými instinkty by rád zůstal na Floridě a Tampa Bay by ráda svou hvězdičku udržela, je tu ale problém. Sergačjov si zaslouží zásadní vylepšení platu, ovšem klubu nezbývá místo pod platovým stropem. V současné době tato rezerva činí necelé tři miliony dolarů, a to nemůže stačit. Foto: Profimedia.cz

3. Pierre-Luc Dubois Věk: 22 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2019/20: 70 zápasů – 49 bodů (18+31)

Tým v sezoně 2019/20: Columbus Blue Jackets

Plat v sezoně 2018/19: 832 500 dolarů Kanadský útočník Pierre-Luc Dubois je jedním z největších hokejových talentů ze země javorového listu. Urostlého univerzála, který je schopen hrát ve středu útoku i na obou křídlech, si v draftu roku 2016 vybral už jako třetího v celkovém pořadí Columbus. Dubois je navzdory 191 centimetrům výšky a téměř metrákové hmotnosti nesmírně hbitým a obratným hokejistou a vynikajícím bruslařem. Když do toho šlápne, má akceleraci ušlechtilého závodního koně. Fyzických předpokladů bez skrupulí využívá v osobních soubojích, takže na setkání s ním u mantinelů soupeři hned tak nezapomínají. Kromě toho, že je velice produktivní ve hře dopředu, umí perfektně a zodpovědně bránit, má přehled o hře a perfektní periferní vidění i předvídavost, umí to parádně s pukem a je hodně kreativní. Mladý Kanaďan je podobným typem hráče jako Slovinec Anže Kopitar z Los Angeles. Má potenciál na to, aby se z něho stala jedna z velikých hvězd NHL. Columbus má eminentní zájem o prodloužení smlouvy, jednání se prý ale zadrhlo na enormních finančních požadavcích hráčova agenta. Foto: Profimedia.cz

2. Anthony Cirelli Věk: 23 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2019/20: 68 zápasů – 44 bodů (16+28)

Tým v sezoně 2019/20: Tampa Bay Lightning

Plat v sezoně 2018/19: 650 tisíc dolarů Kanadský mladík Anthony Cirelli se stal v roce 2015 v draftu NHL úlovkem Tampy Bay. Blesky získaly nenápadného centra ve třetím kole a poprvé dostal příležitost ukázat své schopnosti v NHL v sezoně 2017/18. Velmi rychle přesvědčil, že je výjimečným hráčem a od té doby patří k oporám týmu. Filip Hronek a spol. aneb 10 hráčů, kteří v minulé sezoně dělali v NHL za málo peněz hodně muziky Je to neúnavný pracant, který odvede pro mužstvo obrovský kus černé práce, přitom ale umí být neskutečně produktivní. Je kreativní ve vlastním obranném pásmu i před brankou soupeře. Nikdo v klubu nebyl v minulé sezoně lepší v +/- bodování a v celé NHL mu v tomto ohledu patřila s 28 kladnými body pátá příčka. Ne náhodou získal v hlasování o Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka čtvrté místo. Pro Tampu je podpis tohoto borce prioritou, ale klub tlačí platový strop a jednání o smlouvě mohou být ještě hodně složitá. Foto: Profimedia.cz