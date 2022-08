Jsou k mání. 10 nejlepších volných hráčů z NHL, kteří jsou (překvapivě) stále bez nové smlouvy

Na trhu s volnými hráči v NHL je pořád ještě dost jmen a mnohá z nich jsou zárukou kvality a slušných výkonů. V následujících kapitolách najdete deset hokejistů, kteří mezi ně patří, ale navzdory tomu stále ještě nepodepsali nový kontrakt.

10. Tyler Ennis Věk: 32 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 57 zápasů – 24 bodů (8+16)

Tým v sezoně 2021/22: Ottawa Senators

Plat v sezoně 2018/19: 900 tisíc dolarů Nevysoký (173 centimetrů) forvard Tyler Ennis neodehrál od ročníku 2017/18 nikdy přes 70 utkání za sezonu. Někdejší velký talent kanadského hokeje však v NHL nikdy nenaplnil velká očekávání. V roce 2008 si ho vybrali už v prvním kole draftu skauti Buffala, kde se mu zpočátku dařilo, postupem času ale jeho výkonnost začala jít dolů. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si vybírá v draftu Vancouver V roce 2017 se přestěhoval na jeden rok do Minnesoty, pak pobyl rok v Torontu, mihl se v Edmontonu a minulý ročník strávil v Ottawě. Vzhledem k platu 900 tisíc dolarů se rozhodně vyplatil. Na stejnou mzdu by mohl dosáhnout i v příštím roce – jistě se najde klub, který mu tyto peníze zaplatí. Foto: Profimedia.cz

9. Anton Stralman Věk: 36 let

Post: obránce

Bilance v sezoně 2021/22: 74 zápasů – 23 bodů (8+15)

Tým v sezoně 2021/22: Arizona Coyotes

Plat v sezoně 2018/19: 5,5 milionu dolarů Švédský obránce Anton Stralman odehrál v NHL 930 zápasů v základní části soutěže a dalších 113 v play-off. V zámoří působí už 15 let a dosud nejlepší pro něho byla sezona 2014/15, kdy v dresu Tampy Bay zaznamenal v 82 utkáních 39 bodů (9+30). Zkušený bek umí báječně číst hru a nebojí se účinně podporovat ofenzívu. Je to kreativní borec, který se dokáže uplatnit i prosadit v přesilových hrách, přitom si však zodpovědně plní defenzivní povinnosti. I přes vyšší věk by mohl leckterému klubu ještě hodně pomoci, byť už mu nikde nedají takový plat, jaký pobíral v minulém roce v Arizoně. Foto: Profimedia.cz

8. Sam Gagner Věk: 33 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 81 zápasů – 31 bodů (13+18)

Tým v sezoně 2021/22: Detroit Red Wings

Plat v sezoně 2018/19: 850 tisíc dolarů Kanadský útočník Sam Gagner šel v draftu roku 2007 na řadu o jedno místo dříve než Jakub Voráček. V tu chvíli měl za sebou několik fantastických ročníků v mládežnických soutěžích. Hned v premiérové sezoně v NHL, v níž hájil barvy Edmontonu, posbíral 49 bodů. V dresu Oilers působil až do roku 2014, v posledním ročníku byl asistentem kapitána, poté však zamířil do Arizony. Další rok byl ve Philadelphii, hrál taky za Columbus a následně odešel do Vancouveru, odkud se vrátil do Edmontonu. Dlouho tam ale nevydržel a v únoru 2020 byl vytrejdován do Detroitu, kde odehrál minulé dvě sezony. 15 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2007 vybráni před Jakubem Voráčkem? Juniorský mistr světa a stříbrný medailista ze světového šampionátu dospělých dosud odehrál v NHL 967 utkání, ve kterých zaznamenal 505 bodů (184+321). Ve 33 letech už jde jeho výkonnost ale znatelně dolů. Na začátku kariéry se od něho určitě čekalo o dost víc, ovšem bez práce v příštím ročníku NHL určitě nezůstane. Foto: Profimedia.cz

7. Sam Steel Věk: 24 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 68 zápasů – 20 bodů (6+14)

Tým v sezoně 2021/22: Anaheim Ducks

Plat v sezoně 2018/19: 874 tisíc dolarů Skauti Anaheimu si jako posledního hráče v prvním kole draftu v roce 2016 vybrali kanadského forvarda Sama Steela, který předtím zářil v juniorské soutěži WHL, kde měl průměr téměř jednoho bodu na zápas. V následujícím se dokonce dostal nad dva body. Jeho 131 bodů v 66 zápasech vypadalo výkon z jiné planety, a tak se čekalo, jak se bude prosazovat v NHL. Dokonce se očekávalo, že by mohl patřit k aspirantům na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, soutěže, tyto ambice ale nenaplnil. Trefy vedle. Patrik Štefan a 11 dalších nejhorších výběrů v draftech NHL od roku 1980 Steel je chytrý centr s vůdčími schopnostmi a neustále na sobě tvrdě pracuje. Za sebou má tři sezony v dresu Ducks, kde však nedovedl přetavit juniorskou kariéru v úspěch v NHL. Je však ještě mladý a jistě se najde klub, který mu dá šanci. Zvlášť proto, že bude levný. Foto: Profimedia.cz

6. P.K. Subban Věk: 33 let

Post: obránce

Bilance v sezoně 2021/22: 77 zápasů – 22 bodů (5+17)

Tým v sezoně 2021/22: New Jersey Devils

Plat v sezoně 2018/19: 8 milionů dolarů Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal o šest let později vítězem Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy a dostal se do All-Star týmu NHL. Dlouhodobě patřil k nejproduktivnějším bekům v soutěži, ale v Nashvillu, kde působil od roku 2016, zřejmě vycítili, že dosáhl zenitu výkonnosti, a tak se ho zbavili a vytrejdovali ho do New Jersey, kde z něho byli zřejmě dost nešťastní. Pobíral totiž královský plat s průměrným ročním plněním devět milionů dolarů, ale byl už jen stínem hráče, jímž kdysi býval. Tím však není řečeno, že by v některém celku nemohl být stále ještě platný. Určitě mu někde dají šanci podepsat jednoletý kontrakt, aby dokázal, že „na NHL ještě má“. Foto: Profimedia.cz

5. Sonny Milano Věk: 26 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 66 zápasů – 34 bodů (14+20)

Tým v sezoně 2021/22: Anaheim Ducks

Plat v sezoně 2018/19: 1,8 milionu dolarů Sonny Milano byl v minulosti začleněn do programu výchovy mladých amerických hráčů, takže prošel všemi mládežnickými výběry USA. Má zlatou medaili z mistrovství světa hráčů do 18 let a bronz z juniorského i seniorského šampionátu. Uplynulou sezonu odehrál v Anaheimu. Milano je výjimečný útočník s nesmírně dovednýma rukama, kterýma se neustále snaží vytvářet šance pro své spoluhráče. Provází ho pověst tvrdého dříče. Dynamické křídlo má stále velmi slušný potenciál, takže je poměrně překvapivé, že se stále ještě volným hráčem bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

4. Paul Stastny Věk: 36 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 71 zápasů – 45 bodů (21+24)

Tým v sezoně 2021/22: Winnipeg Jets

Plat v sezoně 2018/19: 3,75 milionu dolarů Šikovný centr Paul Stastny hrál do roku 2014 v Coloradu, pak podepsal lukrativní čtyřletou smlouvu na 28 milionů dolarů v St. Louis, odkud byl ale vytrejdován do Winnipegu, kam se přes dvouleté působení v Las Vegas zase vrátil. V minulém ročníku nastřádal v 71 zápasech 45 bodů a zažil nejpovedenější sezony od odchodu ze St. Louis. Winnipeg mu zřejmě nenabídne nový kontrakt, ale Stastny by ještě mohl být žádaným zbožím. Lepších volných středních útočníků už totiž na trhu s hráči moc nebude. I když mu už asi nikde skoro čtyři miliony dolarů ročně nedají, i v pokročilém věku pořád ještě má co nabídnout - umí střílet góly i zodpovědně bránit, a to se cení. Foto: Profimedia.cz

3. Evan Rodrigues Věk: 29 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 82 zápasů – 43 bodů (19+24) + 7 zápasů v play-off – 5 bodů (3+2)

Tým v sezoně 2021/22: Pittsburgh Penguins

Plat v sezoně 2018/19: 1 milion dolarů Za málo peněz dělal útočník Evan Rodrigues v minulé sezoně opravdu hodně muziky. Loni v létě podepsal v Pittsburghu nový jednoletý kontrakt za milion dolarů a celý ročník se mu náramně povedl. Bez diskusí šlo o jeho životní sezonu, protože do té doby nikdy nedokázal překonat třicetibodovou hranici, zatímco tentokrát posbíral v 82 zápasech 43 bodů (19+24). Hodně těžil z toho, že často nastupoval na led vedle Sidneyho Crosbyho a dostával spoustu času v přesilovkách. Jistě si bude moci říci o více peněz, přesto nebude příliš drahý, takže je poměrně zajímavým zbožím. Foto: Profimedia.cz

2. Phil Kessel Věk: 34 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2021/22: 82 zápasů – 52 bodů (8+44)

Tým v sezoně 2021/22: Arizona Coyotes

Plat v sezoně 2018/19: 6 milionů dolarů Phil Kessel byl v uplynulé sezoně i ve čtyřiatřiceti letech oporou Arizony. Během dosavadní kariéry zaznamenal šest sezon, v nichž nasázel soupeřům třicet a více branek. Mladé pušky. 20 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Hned na začátku své dráhy v NHL musel bojovat s rakovinou varlat, ale po úspěšné léčbě se vrátil na led a jako první nováček v historii NHL získal Masterton Trophy. Kessel býval považován za jeden z největších talentů amerického hokeje v posledních letech a měl velkou zásluhu na tom, že Pittsburgh v letech 2016 a 2017 vyhrál Stanley Cup. Plat šesti milionů dolarů za sezonu už asi nikde nedostane, ale na ocet určitě nezůstane. Foto: Profimedia.cz