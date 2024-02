Jsou jako zeď. 4 beci z 5 prestižních evropských soutěží, kteří v aktuální sezoně zblokovali nejvíc střel

Anglická Premier League, španělská La Liga, italská Serie A, německá Bundesliga a francouzská Ligue 1 – to je pět nejsledovanějších a nejprestižnějších soutěží na evropském kontinentě. Všechny u překročily polovinu sezony, takže jsme se v tomto období rozhodli napříč zmíněnými ligami najít hráče, kteří dosud zblokovali nejvíc střel protivníků. Kdo je v tomto ohledu nejlepší, na to odpovídají i s patřičnými čísly následující kapitoly.

Střední obránce Sebastiano Luperto začínal profesionální kariéru v Neapoli, tam se však nikdy nedokázal pořádně prosadit. Pravidelně odcházel hostovat do jiných klubů, mezi nimi i do Empoli, kam loni v létě za dva a půl milionu eur přestoupil.

Dvaatřicetiletý švýcarský stoper Fabian Schär hraje už šestou sezonu v Premier League a všechny zvládl ve vynikající formě. V 25 zápasech té současné dal tři góly a je pilířem defenzívy mužstva. Zkušený zadák, který má na kontě už 78 startů v reprezentaci helvétského kříže, má v klubu smlouvu do roku 2025 a jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na deset milionů eur. Jsou v ní zahrnuty i schopnosti blokovat střely protivníků. V tomto ohledu je jedním z nejlepších hráčů v evropských ligách.

2. James Tarkowski (Everton) – 33 zblokovaných střel

Angličan James Tarkowski zamířil v roce 2016 z druholigového Brentfordu do Burnley a zanedlouho patřil mezi největší hvězdy Premier League. Díky skvělým výkonům si poprvé zahrál i v reprezentaci a dokonce se hovořilo o tom, že by mohl jet na mistrovství světa do Ruska. Byl mezi pěticí náhradníků, ale kvůli operaci kýly nakonec byl ze seznamu stažen.

V Burnley byl šest let naprosto klíčovým hráčem a také díky jeho výkonům se klub udržel v elitní lize a poroučel se z ní až po sezoně 2021/22. Následně Tarkowski odešel jako volný hráč do Evertonu. I nyní je v klubu, který bojuje o přežití v Premier League. V týmu, jenž se pohybuje v sestupových vodách, je však jednatřicetiletý zadák nejlepším hráčem a bez něj by na tom byl liverpoolský celek hůře. V evropských soutěžích má v aktuální sezoně na kontě více zblokovaných střel jen jediný hráč.

