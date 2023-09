Jsou jako vítr. Toto je 5 nejrychlejších fotbalistů v anglické Premier League

Nejvíc špičkových fotbalistů pobíhá po trávnících v anglické Premier League. Někteří dokonce hodně rychle. Pětici hráčů, kteří by klidně mohli běhat sprinty na atletických drahách, najdete v následujících kapitolách.

Devět gólů, tři asistence a červená karta – během první sezony na Anfield Road toho stihl uruguayský útočník Darwin Núňez ukázat dost. V ročníku 2021/22 byl v dresu Benfiky Lisabon postrachem portugalské ligy, když v 28 zápasech nasázel soupeřům 26 branek, takže o jeho služby měly zájem velkokluby z celé Evropy. Nyní čtyřiadvacetiletý borec se upsal před rokem Liverpoolu, který za talentovaného forvarda zaplatil skoro 70 milionů liber. Podepsal smlouvu do roku 2028 a týdně si přijde na 140 tisíc liber týdně. Reds v jeho osobě získali jednoho z největších rychlíků v lize.

Teprve dvaadvacetiletý anglický talent Anthony Gordon nakoukl do Premier League už v ročníku 2019/20, kdy odehrál 11 utkání v dresu Evertonu. O dvě sezony později už byl nepostradatelnou součástí mužstva a pokukovali po něm manažeři nejdnoho konkurenčního klubu. Nakonec se stal letos v lednu kořistí Newcastlu. United za jeho podpis zaplatili 40 milionů liber a dalších pět by Everton mohl získat na bonusech. Straky si za tyto peníze pořídili nejen nesmírně perspektivního borce, ale také neobyčejného rychlíka, s nímž jen málokdo dokáže držet krok.

Od Mudryka si na Stamford Bridge hodně slibovali. Chelsea v něm získala nesmírně rychlého útočníka, ale zatím jsou jeho výkony zklamáním. V dresu Blues odehrál 20 střetnutí, aniž by dal jediný gól.

Jedním z nejčerstvějších drahým přírůstků do kádru Chelsea je dvaadvacetiletý ukrajinský křídelník Mychajlo Mudryk. Blues v boji o podpis talentovaného mladíka ze Šachtaru Doněck letos v zimě porazili Arsenal, který nabízel 75 milionů eur plus bonusy ve výši 25 milionů eur. Chelsea za hráče zaplatila 70 milionů eur, ale v blízké budoucnosti formou různých bonusů doplatí dalších 30 milionů eur. Jde o nejdražší prodej fotbalisty ukrajinským klubem v historii. Přestup Mudryka překonal dosavadní rekord Freda, který se připojil v roce 2018 k Manchesteru United za 59 milionů eur, jenž také odcházel ze Šachtaru.

Pokračování 5 / 6

2. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur)

Narodil se v Nottinghamu a v tomto klubu kopal do míče ještě před pár týdny, než přestoupil za více než 47 milionů liber do Tottenhamu. Dvaadvacetiletý útočník Brennan Johnson sice v dorosteneckém věku reprezentoval Albion, ale od roku 2018 už byl členem mládežnických týmů Walesu. Od roku 2020 nastupuje v seniorském celku a dosud v něm zvládl odehrát 22 utkání a nastřílel dvě branky.

Fantastickými výkony v sezoně 2021/22 pomohl Nottinhgamu do Premier League, když v 46 zápasech nasázel 16 gólů. Dařilo se mu i v nejvyšší soutěži. V minulém ročníku v ní odehrál 38 střetnutí a blýskl se osmi trefami a třemi nahrávkami. Nyní ho čeká premiéra v dresu Spurs, kde si od rychlonohého forvarda slibují, že by mohl nahradit Harryho Kanea, který odešel do Bayernu Mnichov.

Foto: Profimedia.cz