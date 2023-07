Jsou fuč. 4 fotbalisté, kteří v letním přestupním termínu nadobro zmizeli z kádru Slavie

Některé hráče pustili v uplynulých týdnech z Edenu na hostování, takže se v budoucnosti mohou do pražského klubu vrátit, jiní zmizeli nadobro. Zatím se to týká čtyř borců, kteří byli buď prodáni nebo odešli po vypršení smlouvy jako volní hráči. Najdete je v následujících kapitolách.

V nejvyšší tuzemské lize dosud naskočil do 160 utkání a dal 12 branek. Víc zápasů žádný z jeho krajanů v české lize neodehrál. Se Slavií oslavil tři mistrovské tituly a třikrát triumfoval v pohárové soutěži. V Edenu už s ním ale nepočítali, takže na začátku prázdnin dal Praze sbohem vy dal se za další výzvou do Plzně, kde podepsal roční kontrakt.

V září oslaví záložník z Pobřeží slonoviny Ibrahim Traoré pětatřicáté narozeniny a ještě nedávno byl nejstarším hráčem v Edenu. Do Slavie přišel v roce 2018 ze Zlína a v pražském klubu rychle přesvědčil o svých kvalitách. Na Valašsku i v sešívaném dresu patřil během uplynulých sezon ke klíčovým hráčům týmu.

Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že v létě Eden opustí jako klubová legenda a zamíří jako volný hráč do Červené Hvězdy Bělehrad.

V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal i Miroslav Stoch a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do nigerijské reprezentace a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů.

Jan Matoušek (Bohemians 1905)

V létě roku 2018 se Slavia dohodla s Příbramí na přestupu záložníka Jana Matouška. V Edenu si od něho hodně slibovali, jenže v pražském klubu odehrál během podzimu jen sedm ligových utkání a v zimě odešel hostovat zpátky do Příbrami. Od té doby se pak už v prvním celku sešívaných neobjevil. Hostoval v Jablonci, v Liberci a od ledna byl zapůjčen do Bohemky. Poté, co mu vypršela před pár týdny smlouva se Slavií, upsal se na další dva roky právě Klokanům.

Foto: Profimedia.cz