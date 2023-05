Jsou dobří ale… Toto jsou nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League

V následujících kapitolách najdete 20 fotbalistů (z každého týmu v anglické Premier League jednoho), o nichž lze říci, že jsou nejpřeceňovanějšími hráči ve svých klubech. Jistěže jsou to dobří borci, ale aktuálně určitě nemají cenu, kterou jejich zaměstnavatelé nebo agenti křičí do světa.

Arsenal – Kieran Tierney (Skotsko) Může hrát na levé straně obrany či zálohy, ale také na pozici stopera. Pětadvacetiletý Kieran Tierney je univerzální fotbalista, který má rozhodně co dát nejen Arsenalu, kteréhož členem je už čtvrtou sezonu, ale také skotskému národnímu týmu. Kanonýři koupili talentovaného hráče z Celtiku Glasgow, jehož je odchovancem, za 27 milionů eur a od té doby jeho cena spadla jen o dva miliony dolů. Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských fotbalistů s nejvyšší tržní cenou podle portálu TransferMarkt V aktuální sezoně ho však vytlačil ze sestavy Ukrajinec Zinčenko, který přišel v létě do Arsenalu z Manchesteru City. Tierney nastoupil do 24 ligových utkání, většinou však jen jako střídající hráč. Do statistik si zapsal jednu nahrávku. Foto: Profimedia.cz

Aston Villa – Leon Bailey (Jamajka) Jamajský sport, to už nejsou pouze špičkoví atleti nebo legendární bobisté z olympiády v Calgary. Tato země se začíná zviditelňovat i na fotbalové mapě, a to také díky záložníkovi Leonu Baileymu. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Pětadvacetiletý borec byl před pár lety fenoménem německé Bundesligy. Odehrál v ní čtyři sezony v dresu Leverkusenu a ve 119 ligových utkáních nastřílel 28 branek. V roce 2021 přestoupil za 32 milionů eur do Aston Villy, ale na ostrovech jako by jeho talent pohasl. Ve 30 zápasech aktuální sezony Premier League se trefil čtyřikrát, k tomu přidal tři asistence. Čekalo se od něho zřejmě o trochu víc. Foto: Profimedia.cz

AFC Bournemouth – Kieffer Moore (Wales) Zlí jazykové tvrdí, že útočník Kieffer Moore je velšskou verzí Andyho Carrolla. Bournemouth získal třicetiletého borce, který nikdy nehrál v Premier League, loni v lednu z Cardiffu za téměř pět milionů liber. Hned v prvním utkání v novém působišti utrpěl zlomeninu chodidla a dva měsíce marodil. Mužstvo však postoupilo do elitní ligy a Moore si tak v srpnu mohl odbýt premiéru v nejvyšší ostrovní soutěži. Zatím v ní nastoupil do 24 utkání a dal čtyři branky. Foto: Profimedia.cz

Brentford – Mikkel Damsgaard (Dánsko) To bylo loni v létě humbuku v souvislosti s příchodem dánského reprezentanta Mikkela Damsgaarda do Brentfordu, a teď jako by byl dvaadvacetiletý útočník neviditelný. Po dvou povedených sezonách v italské Sampdorii za něho anglický klub zaplatil 15 milionů eur a očekával adekvátní výkony, ty se ale (zatím) nedostavily. Damsgaard odehrál 23 ligových utkání, ale jen sedmkrát byl v základní sestavě. Na gól či asistenci zatím stále čeká, zato už viděl třikrát žlutou kartu. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Brighton and Hove Albion – Moisés Caicedo (Ekvádor) Jednadvacetiletý ekvádorský záložník Moisés Caicedo je v hledáčku několika velkoklubů z Premier League. V zimě o jeho podpis usilovala Chelsea, ale také Liverpool s Arsenalem, který hráče nadále sleduje a rád by ho v létě získal. Caicedo je bezpochyby velmi kvalitní a perspektivní hráč, ale některé zdroje uvádějí, že Brighton bude požadovat za svou hvězdu 70 až 75 milionů liber. Při vší úctě k jeho úrovni, tahle cena je dost přestřelená. Foto: Profimedia.cz

Chelsea – Kai Havertz (Německo) Ofenzivní záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během uplynulých let vyskočila pořádně nahoru. Mladý Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Když Chelsea utrácí jako splašená. 10 nejdražších posil v historii londýnského klubu Havertz je silovým typem hráče. S výškou 190 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Výkony třiadvacetiletého borce jsou však daleko za očekáváním. Občas ukáže záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomíná spíše ztracené štěně. Foto: Profimedia.cz

Crystal Palace – Jordan Ayew (Ghana) Jordan Ayew je synem slavného Abedi Ayewa, který dostal přezdívku Pelé, ale otcova věhlasu zdaleka nedosahuje. V Premier League působí už osmým rokem. V minulosti oblékal dres Aston Villy a Swansea, odkud po ročním hostování v roce 2019 přestoupil za necelé tři miliony liber do Crystal Palace. V jednatřiceti letech je stále jedním z hráčů základní sestavy, ale jeho odhadovaná cena ve výši šest milionů eur je poněkud nadsazená. V aktuálním ročníku vstřelil čtyři góly a na další dva nahrál. Foto: Profimedia.cz

Everton – Dominic Calvert-Lewin (Anglie) Fanoušci Evertonu si v nejrůznějších diskusích stěžují a láteří na adresu útočníka Dominica Calverta-Lewina a označují ho za jednu z příčin mizérie, v níž se mužstvo nachází. Je to bezpochyby hráč s velkým potenciálem, ale vypadá to, že má větší zájem o modeling než o fotbal. Jeho tržní cena ve výši 25 milionů eur, kterou uvádí portál TransferMarkt je výrazně nadsazená. Foto: Profimedia.cz

Fulham – Carlos Vinícius (Brazílie) Čtyři góly v 26 ligových zápasech – je to na hrotového útočníka málo, nebo dost? Těžko říct, ale ve Fulhamu si asi od osmadvacetiletého brazilského forvarda Carlose Viníciuse slibovali víc. Na začátku září za jeho přestup zaplatili pět milionů eur Benfice Lisabon a on podepsal kontrakt do roku 2025. V základní sestavě se však dostal na hřiště v Premier League pouze desetkrát a žije ve stínu Aleksandara Mitroviče. V porovnání s předchozími sezonami je to pro něj ústup z výsluní. Foto: Profimedia.cz

Leicester City – Daniel Amartey (Ghana) Leicester prožívá hororovou sezonu, na jejímž konci se nebezpečně rýsuje sestup do druhé anglické ligy. Mizérie mužstva stáhla do bažin podprůměru i hráče, kteří by měli být oporami. Týká se to také ghanského stopera Daniela Amartey. Osmadvacetiletý borec je v klubu už od roku 2016 a částečně se podílel na historickém triumfu v podobě vítězství v Premier League, v aktuálním ročníku ale dělá spoustu chyb a jeho cena ve výši 15 milionů eur, kterou uvádí portál TransferMarkt je poměrně dost nadhodnocená. Foto: Profimedia.cz

Leeds United – Tyler Adams (USA) Americký středopolař Tyler Adams je poměrně kvalitním fotbalistou, který přišel do Leedsu loni v létě za 17 milionů eur z Lipska, ale jeho současná udávaná tržní hodnota ve výši 20 milionů eur je trochu úlet. V aktuálním ročníku Premier League odehrál 24 utkání, žádný gól ani asistenci si do statistik nezapsal, viděl však čtyřikrát žlutou a jednou dokonce červenou kartu. V anglickém klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Liverpool – Jordan Henderson (Anglie) V létě roku 2011 přestoupil Jordan Henderson do Liverpoolu za 20 milionů liber ze Sunderlandu, jenže nedokázal navázat na výkony z předchozího působiště a řada expertů ho „odepsala“. Talentovaný záložník se začal Liverpoolu vyplácet až v sezoně 2013/14. Henderson se stal pro tehdejšího kouče Brendana Rodgerse jedním z klíčových hráčů a nakonec si zahrál i na mistrovství světa v Brazílii. Barošova exhibice a dál? 5 nejvyšších výher Liverpoolu na hřišti soupeře v historii Premier League Fanoušci Reds předpokládali, že Henderson roste v kapitána Liverpoolu a skutečně také pásku po Stevenu Gerrardovi v roce 2015 převzal. Je to chytrý, rychlý, energický hráč a houževnatý pracant, jenže ve 32 letech už mu tak trochu dochází dech. V aktuální sezoně Premier zaznamenal v 32 utkáních jen dvě asistence. Na to, že patří mezi nejlépe placené hráče v mužstvu, je to zoufale málo. Foto: Profimedia.cz

Manchester City – Jack Grealish (Anglie) Je těžké hledat v sestavě Manchesteru City hráče, o němž by se dalo s klidným svědomím prohlásit, že je „nadhodnocený“. Někdo by možná poukázal na astronomickou (a zřejmě nereálnou) odhadovanou tržní cenu Phila Fodena, my jsme však ukázali (byť nesměle) prstem na Jacka Grealishe. Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou. Drazí reprezentanti Albionu. 10 nejhodnotnějších anglických fotbalistů současnosti Grealish vstřelil v 27 zápasech, do kterých v aktuální sezoně Premier Legue nastoupil (třiadvacetkrát v základní sestavě), pět branek a k nim přidal sedm gólových nahrávek. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Na druhou stranu odehrál také pár nepovedených zápasů. Jeho tržní cena je momentálně odhadována na 70 milionů eur. Těžko říct, zda to není příliš mnoho. Foto: Profimedia.cz

Manchester United – Anthony Martial (Francie) V březnu roku 2021 poznamenalo kariéru Anthonyho Martiala vážné zranění kolenních vazů a na někdejší výkony už po uzdravení nenavázal. V Manchesteru má platnou smlouvu do roku 2024 a podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 15 milionů eur. Fakt velké prachy. Toto je 7 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League Je to bezpochyby velký talent, ale v Manchesteru United už jsou zřejmě jeho dny sečteny. Někdejší legenda Premier League a momentálně televizní komentátor Alan Shearer před pár dny poznamenal: „Martial měl dost času v Manchesteru United. Byl tam hodně dlouho, dostal spoustu šancí. Ale není pro tento klub dost dobrý. Jeho čas vypršel." Foto: Profimedia.cz

Newcastle United – Callum Wilson (Anglie) Callum Wilson je skvělý fotbalista, o tom nemůže být žádných pochyb. Ale dáme-li na jednu stranu vah jeho nesporný talent, pak na druhou musíme dát náchylnost ke zraněním. A to jeho hodnotu poněkud snižuje. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Od přestupu do Newcastlu, který se uskutečnil před sezonou 2020/21, kdy za něho United zaplatili Bournemouthu 20 milionů liber, se mnohokrát potýkal se zdravotními problémy. Od listopadu 2020 byl už osmkrát na marodce. Celkem byl mimo hru přes 220 dnů a zmeškal 43 utkání. Foto: Profimedia.cz

Nottingham Forest – Morgan Gibbs-White (Anglie) Pětadvacet milionů liber vytáhl z kasy loni v létě pokladník Nottinghamu Forest a poslal je do Wolverhamptonu za ofenzivního záložníka Morgana Gibbse-Whitea. Třiadvacetiletý Angličan je velmi kvalitním fotbalistou, ale i když prošel všemi mládežnickými reprezentace Albionu, na pozvánku do seniorského národního celku zatím stále marně čeká. V aktuální sezoně dal pět branek a na dalších sedm nahrál, odhadovaná tržní cena ve výši 30 milionů eur však pravděpodobně neodpovídá realitě. Foto: Profimedia.cz

Southampton – Ché Adams (Skotsko) Šestadvacetiletý útočník Ché Adams mohl nyní klidně figurovat v anglickém výběru. Narodil se totiž v Leicesteru a jako mladík odehrál dva zápasy v dresu celku Albionu do 20 let. Protože však jeden z jeho prarodičů z matčiny strany pocházel ze Skotska, mohl si vybrat také skotskou reprezentaci, a to také udělal. Debut v národním týmu si odbyl v březnu 2021 proti Rakousku, ve druhém utkání proti Faerským ostrovům pak zaznamenal premiérovou reprezentační trefu. Neporazitelný mančaft! Takhle vypadá historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru V 18 letech byl hráčem Sheffieldu United a kopal třetí anglickou ligu, o dva roky později už válel v Championship v dresu Birminghamu City, odkud ho v létě roku 2019 vykoupil za 15 milionů liber Southampton. Nyní je jeho cena ještě vyšší, což se zdá nepochopitelné, byť to není špatný hráč. V aktuálním ročníku Premier League nastřílel pět branek a přidal k nim tři nahrávky v 28 utkáních. I on se však podepíše pod (velmi pravděpodobný) sestup Saints z elitní soutěže. Foto: Profimedia.cz

Tottenham Hotspur – Richarlison (Brazílie) Když Watford kupoval v roce 2017 talentovaného mladíka Richarlisona za 11 milionů liber z Fluminense, manažeři doufali, že by to mohl být ten správný chlapík pro jejich tým. A naděje se proměnily v realitu. Richarlison se překvapivě rychle adaptoval na ostrovní fotbal a v premiérové sezoně odehrál všech 38 ligových zápasů, dal pět branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku byl oporou Evertonu, kam zamířil za 35 milionů liber. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Obránci v nejvyšší anglické soutěži z něho měli oprávněně zlé sny, jenže po letním přestupu do Tottenhamu, který se i s bonusy může vyšplhat na 60 milionů liber, se mohou usmívat. Richarlison ztratil jiskru a je jen stínem hráče, který řádil v Premier League v minulých letech. Foto: Profimedia.cz

West Ham United – Declan Rice (Anglie) Declan Rice je považován za dokonalého defenzivního záložníka. Je to komplexní středopolař, který se může bez problému posunout i do středu záložní řady a je z něj motor mužstva. Jeho tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 80 milionů eur, ale v médiích se spekuluje, že by v létě mohl přestoupit do nového působiště až za 100 milionů. To už je, navzdory jeho kvalitě, hodně přemrštěná cifra. Ve West Hamu má podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz