Jsou dobří, ale… Takto vypadá jedenáctka z nejpřeceňovanějších hráčů v anglické Premier League

V následujících kapitolách najdete jedenáctku poskládanou z fotbalistů, kteří působili v sezoně 2020/21 v anglické Premier League, jsou mediálně prezentováni jako hvězdy, pobírají tučné platy a v souvislosti s přestupy se u jejich jmen vyskytovaly nebo vyskytují částky, jež jsou možná dost nadhodnocené. Jistěže jsou to dobří hráči, ale aktuálně určitě nemají cenu, kterou jejich zaměstnavatelé nebo agenti křičí do světa.

V dalších letech byl De Gea jednou z klíčových postav týmu a výkony United stály hodně na jeho schopnostech. Aktuální ročník mu ale moc nevyšel. Odchytal 26 ligových zápasů a inkasoval v nich 32 gólů. Podle mnoha odborníků míval De Gea v nedávné minulosti možná nejlepší reflexy ze všech brankářů, už to ale není tak docela pravda. Jeho hvězda (zřejmě) pomalu hasne. V Manchesteru United má podepsanou smlouvu do roku 2023, ale na Old Trafford už se asi poohlížejí o jeho náhradě.

7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League

Stoper: Tyrone Mings (Aston Villa)

Nikdy nehrál v žádném mládežnickém reprezentačním výběru Anglie ani v bohatém klubu. Tyrone Mings je odchovancem Southamtonu, kde však nikdy nepůsobil v dospělém týmu. Během čtyř sezon v Bournemouthu mezi lety 2015 až 2019 odehrál jen 17 utkání v Premier League, do povědomí se zapsal až poté, co začal kopat v barvách Aston Villy, jíž pomohl před dvěma lety do nejvyšší soutěže. Nyní je mu 28 let, probojoval se do národního týmu a je na mistrovství Evropy a zajímají se o něho velké kluby. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena 27 milionů liber, je to ale nejspíš přehnaná částka, zvlášť, když si člověk uvědomí, kolik zbytečných chyb a ukvapených rozhodnutí na hřišti vyprodukuje.

Foto: Profimedia.cz