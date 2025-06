Jsou dobří ale… Nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League v sezoně 2024/25

V anglické Premier League najdeme hráče, o jejichž kvalitách a ceně nikdo nepochybuje. Do této kategorie patří třeba Erling Haaland nebo Bukayo Saka. A pak existují fotbalisté, okolo kterých je velký humbuk, ale na hřišti zdaleka nepodávají výkony, jež by s jejich mediální pověstí, platem či přestupní částkou korespondovaly.



V následujících kapitolách najdete 20 fotbalistů (z každého týmu v anglické Premier League jednoho), o nichž lze říci, že v nedávno skončené sezoně byli nejpřeceňovanějšími hráči ve svých klubech. Jistěže jsou to dobří borci, ale aktuálně určitě nemají cenu, kterou jejich zaměstnavatelé nebo agenti křičí do světa.

20. Liverpool: Dominik Szoboszlai (Maďarsko) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 36 zápasů – 6 gólů, 6 asistencí, 6 žlutých karet Je těžké vybrat nepřeceňovanějšího hráče z týmu, který vyhrál anglický titul, ale nakonec naše volba padla na Dominika Szoboszlaie. Šikovný záložník, který dokáže s míčem opravdová kouzla, je neobyčejným talentem. Je kreativní, báječně si rozumí s balonem, umí poslat na milimetr přesný pas spoluhráčům, dokáže vystřelit a v soubojích s obránci je to většinou on, kdo je vítězem. Buď kolem nich prosviští, nebo si vykoleduje faul. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Předloni v létě se po více než dvou letech v dresu Lipska rozhodl kývnout na nabídku Liverpoolu, který za něho německému klubu vyplatil 70 milionů eur. Na Anfield Road mu vyplácejí královský plat ve výši 120 tisíc liber týdně, tedy přes 18 milionů liber ročně. Smlouvu má podepsanou do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

19. Manchester United: Casemiro (Brazílie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 24 zápasů – 1 gól, 5 žlutých karet Brazilec Casemiro byl až do konce sezony 2021/22 motorem Realu Madrid. Součástí Bílého baletu byl od roku 2013, jen v sezoně 2014/15 si odskočil na hostování do portugalského Porta. Na San Bernabeu se radoval ze tří titulů ve španělské La Lize, jednou vyhrál pohár Copa del Rey, třikrát národní Superpohár a pětkrát se podepsal pod triumfem v Lize mistrů. Navíc se podílel třikrát na vítězství na mistrovství světa klubů. Real opouštěl v roli klubové legendy za více než 70 milionů eur a za další výzvou mířil do Manchesteru United. Zatraceně cenné zboží. 30 nejdražších přestupů brazilských hráčů ve fotbalové historii Podle anglického tisku jsou však jeho dny na Old Trafford sečteny a třiatřicetiletý „kanárek" by se mohl posunout o dům dál. I když si neprožil příliš povedenou sezonu a míří věkem mezi veterány, pořád má ještě slušnou kvalitu a o jeho podpis bude jistě zájem. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na deset milionů eur. Foto: Profimedia.cz

18. Brighton and Hove Albion: Danny Welbeck (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 30 zápasů – 10 gólů, 4 asistence, 5 žlutých karet Hrotový útočník Danny Welbeck kdysi býval slibným talentem z líhně Manchesteru United, ale v mateřském klubu ani později v Arsenalu se nikdy neprosadil jako úspěšný střelec. V 34 letech je v Brightonu jedním z nejzkušenějších veteránů, jeho zakončení je však stále nekonzistentní a poměrně častá zranění dále snižují jeho efektivitu. Foto: Profimedia.cz

17. Newcastle United: Harvey Barnes (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 33 zápasů – 9 gólů, 4 asistence Harvey Barnes mohl být členem anglické reprezentace na mistrovství Evropy v roce 2021, jenže na turnaji si tehdejší opora Leicesteru nakonec nezahrála. Z nominace vyřadilo Barnese vážné zranění kolena. Na velmi povedený ročník 2020/21, během něhož v nejvyšší soutěži nastřílel v 25 zápasech devět branek a k nim přidal čtyři asistence, navázal v následující sezoně Premier League, v níž zaznamenal šest gólů a deset nahrávek v 32 utkáních. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Z Leicesteru odešel po sezoně 2022/23, když „lišky" sestoupily z Premier League, a jeho novým zaměstnavatelem se stal Newcatle, který za jeho podpis zaplatil 44 milionů eur. Jeho současná tržní cena se podle portálu TransferMarkt pohybuje kolem 35 milionů eur. Smlouvu má podepsanou do roku 2028. I když nastřílel v této sezoně v dresu United devět branek, jeho vliv na tým nebyl tak velký, jak se očekávalo. Foto: Profimedia.cz

16. Bournemouth: Kepa Arrizabalaga (Španělsko) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 31 zápasů – 39 inkasovaných branek, 8 čistých kont, 3 žluté karty Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Víš, co mi můžeš, trenére? Připomeňte si 8 konfliktů při střídání fotbalistů Jenže v roce 2020 absolutně ztratil formu, kupil chybu za chybou a přišel o post jedničky mezi tyčemi. Nová akvizice - Édouard Mendy - se z místa, které suverénně zaujal, dlouho vytlačit nedal, až postupem času dostával Kepa opět víc příležitostí. V londýnském klubu má smlouvu do roku 2026, ale loni v létě se jeho osud opět podivuhodně propojil s osudem Courtoise. Realu se totiž vážně zranila brankářská jednička a Bílý balet rychle hledal plnohodnotnou náhradu. Vsadil právě na Kepu, který přišel na San Bernabeu na hostování do konce sezony. V Madridu si nevedl zle a s Bílým baletem vyválčil mistrovský titul v La Lize i vítězství v Lize mistrů. V londýnském klubu už však pro něj po návratu na Stamford Bridge nebylo místo. Na konci loňského srpna byl opět vyexpedován na hostování, tentokrát do Bournemouthu, kde figuroval na soupisce do konce této sezony. Byl jedničkou mezi tyčemi, ale podával vysoce nevyrovnané výkony. Foto: Profimedia.cz

15. Wolverhampton Wanderers: Nélson Semedo (Portugalsko) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 34 zápasů – 4 asistence, 8 žlutých karet Než v roce 2017 přestoupil portugalský obránce či defenzivní záložník Nélson Semedo za více než 35 milionů eur do Barcelony, vyhrál s Benfikou Lisabon dvakrát mistrovský titul. V katalánském klubu pobyl tři sezony, během nichž se radoval ze dvou triumfů v La Lize a jednou z vítězství Copa del Rey. Dvaačtyřicetinásobný reprezentant a zlatý medailista z Ligy národů se z Camp Nou vydal v roce 2020 na britské ostrovy a zakotvil ve Wolverhamptonu. Jeho podpora ofenzívy je stále na slušné úrovni, nespolehlivost v obranné činnosti a nedostatek přehledu při hře dozadu však citelně oslabují mužstvo. Foto: Profimedia.cz

14. Southampton: Aaron Ramsdale (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 30 zápasů – 66 inkasovaných branek, 3 čistá konta, 2 žluté karty Mnoho obočí šlo udiveně nahoru, když v létě 2021 podepsal Aaron Ramsdale smlouvu s Arsenalem, který za jeho přestup poslal do Sheffieldu United skoro 30 milionů eur. Velmi rychle se ukázalo, že to byly dobře investované peníze. V první sezoně na Emirates Stadium odchytal 34 utkání, ve kterých inkasoval jen 39 branek a dvanáctkrát udržel čisté konto. V severolondýnském klubu měl podepsaný kontrakt do roku 2025, ale loni se za více než 21 milionů eur stěhoval do Southamptonu. Jeho úkolem bylo pomoci zachránit klub v elitní lize, ale i zásluhou jeho nepřesvědčivých výkonů se to nepodařilo a mužstvo po naprosto katastrofální sezoně skončilo na dně tabulky s pouhými 12 body. Foto: Profimedia.cz

13. Fulham: Rodrigo Muniz (Brazílie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 31 zápasů – 8 gólů, 1 asistence, 1 žlutá karta V létě roku 2021 zamířil za osm milionů eur čistokrevný hroťák Rodrigo Muniz z Flamenga do Fulhamu. Na ostrovní fotbal se aklimatizoval velmi rychle a se jednou z největších osobností klubu. Hadry na podlahu? Toto je 19 nejošklivějších dresů v historii anglické Premier League Čtyřiadvacetiletý Brazilec odehrál v tomto ročníku Premier League 31 utkání, jen osmkrát byl ale v základní sestavě. Dal osm gólů a na jeden nahrával. Je velmi silný ve hře hlavou a ve vzdušných soubojích, má zabijácký instinkt na gólové situace, naopak slabší je v držení míče, na nahrávce a v obranné činnosti. Pro tým získává poměrně dost příležitostí v podobě přímých kopů po faulech, které na něj spáchali protihráči, sám však také poměrně často hraje nečistě. V klubu, kde od něj očekávali o dost víc, má podepsanou smlouvu do roku 2026 s opcí na další ročník. Jeho odhadovaná tržní cena se pohybuje kolem 20 milionů eur, což je zřejmě dost nadsazená částka. Foto: Profimedia.cz

12. Everton: Dominic Calvert-Lewin (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 26 zápasů – 3 góly, 1 asistence, 2 žluté karty Fanoušci Evertonu si v nejrůznějších diskusích stěžují a láteří na adresu útočníka Dominica Calverta-Lewina a označují ho za jednu z příčin mizérie, v níž se mužstvo nachází. Je to bezpochyby hráč s velkým potenciálem, ale vypadá to, že má větší zájem o modeling než o fotbal. Jeho tržní cena ve výši 16 milionů eur, kterou uvádí portál TransferMarkt je vzhledem k jeho poměrně častým zraněním a nekonzistentní formě výrazně nadsazená. Foto: Profimedia.cz

11. West Ham United: Niclas Füllkrug (Německo) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 18 zápasů – 3 góly, 2 asistence, 2 žluté karty Až v devětadvaceti letech si útočník Brém Niclas Füllkrug důrazně řekl o premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace Německa, a dočkal se jí. Odchovanec Werderu, který si však v minulosti zahrál také v Norimberku či Hannoveru, se do mateřského klubu vrátil v roce 2019 a další dvě sezony se mu nesmírně povedly. Rudá záře nad Premier League. 10 klubů, které vyfasovaly nejvíc červených karet v historii anglické ligy Předloni v létě zamířil za více než 17 milionů eur do Dortmundu a po dalším vydařeném ročníku odešel v srpnu 2024 za

Pokračování 12 / 21 10. Manchester City: Jack Grealish (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 20 zápasů – 1 gól, 1 asistence, 3 žluté karty V průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou. 10 klubů, které za uplynulých 152 let dodaly nejvíc hráčů do anglické reprezentace Grealish už dvakrát týmu pomohl k anglickému titulu a také k vítězství v Lize mistrů. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Jeho tržní cena však už nějakou dobu padá dolů a momentálně je odhadována na 28 milionů eur. Tuto sezonu rozhodně nebude nikdy označovat za úspěšnou, protože Manchester City skončil až na třetím místě v anglické lize a nezískal žádnou trofej. Také z individuálního pohledu zdaleka nenaplnil, co se od něj očekávalo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 21 9. Chelsea: Christopher Nkunku (Francie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 27 zápasů – 3 góly, 2 asistence, 2 žluté karty Chelsea předloni v létě ulovila velkou rybu v osobě francouzského útočníka Christophera Nkunkua. Tehdy pětadvacetiletý borec zamířil na Stamford Bridge po čtyřech povedených sezonách v Lipsku za 60 milionů eur. Na premiéru v dresu Blues však dlouho čekal, protože byl na marodce se zraněným kolenem. Když Chelsea utrácí jako splašená. 15 nejdražších posil v historii londýnského klubu Skvělý technik a driblér, který má čich na brankové příležitosti, umí výborně nahrát na krátkou i dlouhou vzdálenost, nemá problém s držením míče a je excelentní exekutor přímých kopů, však příliš nehraje a na hřiště nasakuje převážně z lavičky. V Chelsea má podepsaný kontrakt do roku 2029 a portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu na 35 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 21 8. Aston Villa: Leon Bailey (Jamajka) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 24 zápasů – 1 gól, 2 asistence, 3 žluté karty Jamajský sport, to už nejsou pouze špičkoví atleti nebo legendární bobisté z olympiády v Calgary. Tato země se začíná zviditelňovat i na fotbalové mapě, a to také díky záložníkovi Leonu Baileymu. Obrazy pro fotbalové labužníky. Chelsea, či Arsenal? Jen si vyberte Sedmadvacetiletý borec byl před pár lety fenoménem německé Bundesligy. Odehrál v ní čtyři sezony v dresu Leverkusenu a ve 119 ligových utkáních nastřílel 28 branek. V roce 2021 přestoupil za 32 milionů eur do Aston Villy, ale na ostrovech jako by jeho talent o úroveň pohasl. Ve 24 zápasech aktuální sezony Premier League se trefil jen jednou, k tomu přidal dvě asistence. Čekalo se od něho zřejmě o trochu víc. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 21 7. Tottenham Hotspur: Richarlison (Brazílie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 15 zápasů – 4 góly, 1 asistence, 2 žluté karty Když Watford kupoval v roce 2017 talentovaného mladíka Richarlisona za více než 12 milionů eur z Fluminense, manažeři doufali, že by to mohl být ten správný chlapík pro jejich tým. A naděje se proměnily v realitu. Richarlison se překvapivě rychle adaptoval na ostrovní fotbal a v premiérové sezoně odehrál všech 38 ligových zápasů, dal pět branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku byl oporou Evertonu, kam zamířil za 35 milionů liber. Agüero, Suárez a spol. 9 nejlepších jihoamerických střelců v historii anglické Premier League Po přestupu do Tottenhamu v roce 2022 Richarlison ztratil jiskru a byl jen stínem hráče, který řádil v Premier League v minulých letech, v sezoně 2023/24 se ale zase našel a opět střílel góly. Jenže v té nedávno skončené to zase nebylo ono. Objevil se jen v 15 zápasech, a i když se snažil a dřel, jeho výkony postrádaly konzistenci na to, aby byl hlavním ofenzivním tahounem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 21 6. Crystal Palace: Daiči Kamada (Japonsko) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 34 zápasů – 4 žluté karty, 1 červená karta Daiči Kamada, kreativní japonský záložník s technickými dovednostmi, přišel do Crystal Palace loni v létě jako volný hráč z Lazia Řím. V londýnském klubu od něj hodně očekávali, ale v ofenzívě se mu nepodařilo prosadit. Jeho nedostatek fyzické zdatnosti a nekonzistentnost v klíčových momentech z něj dělají hráče, kvůli němuž mají manažeři nejednu vrásku na čele. Smlouvu v klubu má podepsanou ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 21 5. Brentford: Fabio Carvalho (Portugalsko) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 19 zápasů – 1 gól, 2 asistence, 1 žlutá karta Skvělé jméno na britských ostrovech si udělal Fabio Carvalho během působení ve Fulhamu, odkud v roce 2022 přestoupil do Liverpoolu. Na Anfield Road toho ale portugalský ofenzivní záložník či útočník moc nenahrál. Reds ho pravidelně uvolňovali na hostování a před sezonou 2024/25 jej prodali za více než 23 milionů eur do Brentfordu. Jeho výkony v novém působišti jsou ale zklamáním. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2029, ale je otázkou, zda v něm zůstane tak dlouho. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 21 4. Ipswich Town: Kalvin Phillips (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 19 zápasů – 4 žluté karty, 1 červená karta Celek Ipswiche opouští po sezoně 2024/25 nejvyšší anglickou soutěž, ale záložník Kalvin Phillips se s Premier League (asi) neloučí. Je totiž kmenovým hráčem Manchesteru City a v Ipswichi byl v tomto ročníku pouze jako hostující hráč, který měl týmu pomoci s udržením v elitní lize. To se ale nepovedlo a Phillips na tom má svůj podíl. 20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. U většiny se tvrdě spletli Kdysi býval považován za velký příslib anglického fotbalu, ale poté, co v roce 2022 odešel z Leedsu za téměř 50 milionů eur na Etihad Stadium, je jen stínem někdejšího velkého talentu. Zapůjčení do Ipswiche mu v návratu k někdejším výkonům nepomohlo a k nominaci do národního týmu, kde dříve pravidelně hrával, má hodně daleko. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 21 3. Arsenal: Jorginho (Itálie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 15 zápasů – 5 žlutých karet Záložník Jorginho se sice narodil v Brazílii, ale reprezentuje Itálii. Od roku 2018 byl neodmyslitelnou součástí Chelsea, kam se přesunul za 57 milionů eur z Neapole. V dresu Blues odehrál 213 utkání a nastřílel 29 branek ve všech soutěžích. V roce 2021 vyhrál s londýnským celkem Ligu mistrů, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů, o dva roky dříve se radoval z vítězství v Evropské lize. Mezitím se stal s reprezentací Itálie evropským šampionem. Málo frekventovaná přestupní trasa. Jen těchto 5 fotbalistů od roku 2015 zamířilo z Chelsea do Arsenalu Předloni v lednu se v poslední den přestupního termínu rozhodlo o jeho stěhování na novou adresu. Arsenal zoufale sháněl středního záložníka, a protože „kanonýrům“ nevyšlo angažování Moisése Caiceda z Brightonu, koupili za necelých 12 milionů eur právě Jorginha. Zatím odehrál v dresu Gunners 53 ligových zápasů a nevstřelil ani jeden gól. Přestože je Jorginho zkušený a technicky zdatný, jeho nedostatek rychlosti a obranných schopností často nechává Arsenal v záloze nechráněný. Jeho silnou stránkou je diktování tempa hry, ale těžko se mu daří držet krok s dynamičtějšími soupeři. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 21 2. Leicester City: Conor Coady (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 22 zápasů – 1 gól, 3 žluté karty Anglický stoper Conor Coady byl na vrcholu výkonnosti během sedmi sezon, které strávil ve Wolverhamptonu. Desetinásobný reprezentant Albionu přestoupil předloni v létě do Leicesteru a pomohl „liškám“ vykopat návrat do Premier League. V elitní lize však v současné sezoně nepůsobil vůbec jistě – byl pomalý, špatně řešil situace jeden na jednoho. Není divu, že se mužstvo znovu odporoučelo o soutěž níž. Dvaatřicetiletý borec měl být posilou, ale stal se spíše přítěží. V Leicesteru má smlouvu ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 21 1. Nottingham Forest: James Ward-Prowse (Anglie) Bilance v Premier League v sezoně 2024/25: 9 zápasů – 1 asistence, 1 červená karta Southampton sestoupil po sezoně 2022/23 z nejvyšší anglické soutěže, ale rozhodně to nebylo vinou záložníka Jamese Ward-Prowse. Aktuálně třicetiletý Angličan zažil z individuálního pohledu povedenou sezonu, v níž odehrál všech 38 utkání v základní sestavě, dal devět gólů a k nim přidal čtyři asistence. Bylo pochopitelné, že o hráče jeho kvalit se zajímala řada bohatých klubů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál West Ham, který za něj zaplatil kolem 35 milionů eur a pojistil si ho do roku 2027. Mick Jagger, Usain Bolt a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League Loni v létě jej však „kladiváři“ poslali na hostování do Nottinghamu, kde strávil půl roku, jeho přínos pro tým byl však téměř nulový. Odehrál devět utkání, zaznamenal jedinou asistenci a jednou viděl červenou kartu. Chyběly mu obranné kvality defenzivního záložníka a kreativita pokročilého tvůrce hry. V zimě se vrátil zpět do West Hamu. Foto: Profimedia.cz