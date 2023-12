Jsou definitivně pryč. 6 zahraničních fotbalistů, kteří za vlády kouče Priskeho odešli z Letné

Na soupisce Sparty najdeme v současnosti desítku zahraničních fotbalistů, z nichž někteří přišli na Letnou za vlády dánského kouče Briana Priskeho. Řada cizinců se však z klubu ve stejném období definitivně odporoučela na jiné adresy. V následujících kapitolách najdete šest zahraničních borců, kteří od loňského července nadobro zmizeli ze Sparty.

Dávid Hancko – Slovensko (přestup do Feyenoordu Rotterdam) Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Super kaufy i vyhozené miliony. Takto by vypadala nejdražší jedenáctka z hráčů, které Sparta koupila na Letnou Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Loni v srpnu ho za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž podepsal smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Štetina – Slovensko (odchod do Spartaku Trnava) Slovenský stoper Lukáš Štetina do Sparty v létě roku 2017 z Dukly Praha a Letenští za jeho podpis zaplatili přes 20 milionů korun. Nejprve hrával pravidelně, ale postupem času i kvůli zdravotním problémům a vážnému zranění se z kádru vytratil. Když loni v zimě s týmem neodjel na soustředění, bylo jasné, že jeho dny na Letné jsou sečteny. Na jaře ještě hostoval v Liberci a v létě pak jako volný hráč zamířil do Spartaku Trnava. V jeho osobě odešel poslední cizinec, kterého do klubu přivedl italský trenér Andrea Stramaccioni. Foto: Profimedia.cz

Casper Höjer – Dánsko (přestup do Rizesporu) Sparta nutně potřebovala předloni v létě posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl. Oblíbená letní trasa. 5 hráčů, kteří odešli ze Sparty do Turecka V minulé sezoně trenér Priske svému krajanovi dost věřil a on se mu v 21 ligových zápasech, do nichž nastoupil, odvděčil dvěma góly a osmi nahrávkami. Mohlo jich být víc, ale část mistrovského ročníku strávil na marodce. V září se s Letnou rozžehnal a vydal se vstříc nové výzvě do tureckého Rizesporu. Sparta za něj inkasovala kolem 20 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Florin Nita – Rumunsko (odchod do Gaziantepu) Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže později dorazil do klubu Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. 9 nejdražších cizinců, které Sparta přivedla na Letnou. Rekordmanem je (stále) Stanciu V předminulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě pak měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podzimním ligovém utkání v uplynulé sezoně. Jarní část soutěže strávil na hostování v Pardubicích a následně jako volný hráč odešel zadarmo do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Dominik Holec – Slovensko (odchod do Karviné) Dominik Holec je sice rodákem z Českých Budějovic, ale má slovenské občanství. Do Sparty přišel v srpnu roku 2020 z Žiliny. Před sezonou 2020/21 se chtěl porvat o post jedničky, v lize ale nedostal žádnou šanci a v zimě odešel na hostování do polského Rakowa Čenstochová. Kam se na ně hrabe Sparta či Slavia. Podívejte se, kolik cizinců má v kádru Karviná V ročníku 2021/22 už se konečně objevil ve sparťanské brance i v nejvyšší české soutěži a odchytal deset utkání. V minulé sezoně nastoupil do sedmi střetnutí a třikrát udržel čisté konto. V létě mu však na Letné vypršela smlouva a jako volný hráč zamířil zadarmo posílit nováčka nejvyšší soutěže z Karviné. Foto: Profimedia.cz

Martin Minčev – Bulharsko (přestup do Rizesporu) Martin Minčev byl jediným zahraničním hráčem, který přišel do Sparty v éře trenéra Václava Kotala. Tehdy devatenáctiletý bulharský talent stál Pražany dva miliony eur, které poslali na účet klubu Černo More Varna. Ofenzivní záložník nebo útočník měl na Letné podepsanou smlouvu do roku 2024, ale v pražském klubu už s ním nepočítali a letos v září ho pustili do tureckého Rizesporu. Foto: Profimedia.cz