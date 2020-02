Jistoty v brankovišti. Tyto čtyři gólmany letos v reprezentaci vyzkoušel trenér Miloš Říha

Češi mají v NHL tři brankáře – Petra Mrázka, Davida Ritticha a Pavla Francouze. Je otázkou, zda někdo z nich přijede na mistrovství světa, ovšem i v Evropě působí velmi kvalitní muži v maskách. V reprezentaci se letos objevili čtyři z nich a všichni předvedli velmi dobré a spolehlivé výkony. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Dominik Furch Účastník dvou světových šampionátů i olympijských her v reprezentaci chytal pravidelně. Loni však pod trenérem Říhou zasáhl jen do jednoho zápasu a také na letošní premiéru si musel počkat. Devětadvacetiletý Dominik Furch, který letos vyměnil KHL za švédské Örebro, si zachytal ve dvou duelech Švédských her. A vedl si velmi dobře. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Šimon Hrubec Loni vychytal titul Třinci a následně odjel na mistrovství světa, kde se objevil v bráně i v utkání o bronz proti Rusku. Po sezoně odešel do Kunlunu a na prosincovém Channel One Cupu se opět ukázal v reprezentaci. Bylo to zase v duelu s Ruskem, který sborná opět vyhrála po nájezdech. Osmadvacetiletý Hrubec ale rozhodně nezklamal. Foto: Profimedia.cz

Marek Langhamer Pětadvacetiletý gólman, který má na kontě dva starty v NHL, v průběhu loňské sezony po pouhých osmi odchytaných zápasech opustil Kometu a odešel do Chabarovsku. Taky si odbyl reprezentační premiéru a letos v národním týmu přidal další dva starty – na Karjala Cupu vychytal výhru proti domácím Finům a na Channel One Cupu se objevil v zápase se Švédskem. Foto: Profimedia.cz