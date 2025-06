Jistoty mezi tyčemi. Kteří brankáři vychytali v uplynulém ročníku Chance ligy nejvíc nul?

Česká brankářská škola má ve světě stále velmi dobré jméno, právě na tomto postu má naše reprezentace pravidelně největší konkurenci. A to z řad borců působících v zahraničí i v domácí soutěži. A právě v ní se i v uplynulé sezoně spousta brankářů činila.

Hned na začátek je tu překvapivé jméno. Pražská Dukla totiž letos v lize patřila spíše k otloukánkům a nebýt mizérie Českých Budějovic by patřila k hlavním adeptům na přímý sestup. Její brankář Matúš Hruška však elitním ligovým střelcům čelil se ctí. Mezi tyčemi klubu z Julisky byl jasnou jedničkou, odchytal celkem 34 zápasů. Inkasoval v nich nejvíce branek ze všech (celkem 54), hned několikrát však svému mužstvu doslova vychytal důležité body.

3. – 4. Antonín Kinský (Slavia Praha – 12 čistých kont)

Dvanáct čistých kont stihl v pouhých devatenácti zápasech a kdyby v lednu ze Slavie nepřestoupil do Tottenhamu, zřejmě by celou tabulku ligových brankářů ovládl. Dvaadvacetiletý supertalent na podzim podpořil dominantní jízdu sešívaných, zářil proti Plzni, Spartě i v evropských pohárech. Nahlédl také do reprezentace, v níž má všechny předpoklady stát se v budoucnu brankářem číslo jedna.

