Jistota, nový nástupce i talent. 3 gólmani, kteří se v této sezoně objevili v bráně Pardubic

Do sezony šel jako jasná jednička. Dvaatřicetiletý Roman Will, jenž v bráně Colorada okusil i NHL, načal v Dynamu třetí sezonu. Zkušený gólman, který má na kontě i řadu startů v národním týmu, však už teď zažil více porážek než během základní části uplynulého ročníku. Úspěšností zákroků se blíží k 91%.

Tomáš Vomáčka

V roce 2017 jej v pátém kole draftoval Nashville. Pětadvacetiletý gólman, který prošel mládežnickými reprezentačními výběry, působil v zámoří několik let, do týmu Predators se ale neprosadil. Před minulou sezonou se vrátil domů a chytal za pardubický B tým. V aktuálním ročníku si odbyl premiéru v extralize a zachytal si i na Spengler Cupu. V extralize má dokonce lepší čísla než Will, po devíti zápasech má úspěšnost zákroků 92,4%. Naposledy však dostal šest branek na Spartě.

Foto: Profimedia.cz