Ještě se jim mohou hodit. 7 hráčů Slavie, kteří hostují v jiných klubech Fortuna ligy

Slavia disponuje hodně silným kádrem, ve kterém zdaleka není místo pro každého. I proto sešívaní pustili na hostování několik hodně kvalitních hráčů. Někteří působí v zahraničí, několik kmenových hráčů z Edenu ale nastupuje i v dalších ligových klubech. A někteří z nich by se Slavii mohli už brzy hodit. Více už se dočtete v následujících kapitolách.

Rumunský záložník přišel do Slavie v roce 2018 za necelých sedmdesát milionů korun. V Edenu ale vysokou investici nenaplnil a za sešívané dosud odehrál jen 23 ligových zápasů, ve kterých dal tři branky. Na podzim šestadvacetiletý Alexandru Baluta odešel hostovat do Liberce a v v dosavadních 12 startech dal tři branky, ke kterým přidal čtyři nahrávky. Dostane ještě šanci v Edenu?

Bývalý plzeňský záložník je hráčem Slavie od roku 2017. Jenže v Edenu toho vinou zdravotních lapálií moc neodehrál, loni si do statistik připsal pouhých devět minut, letos žádnou a od zimy se svou kariéru pokouší restartovat v Liberci. Za ten zatím třiadvacetiletý záložník odehrál tři duely.

Sedmadvacetiletý stoper přišel do Slavie před sezonou 2017/18 ze Zlína. Ihned se zabydlel v základní sestavě a stal se jedním z pilířů sešívaného týmu. Jenže od té doby už za Slavii neodehrál ani jeden zápas, nejprve hostoval v Mladé Boleslavi a nyní je v Jablonci. Vypadá to, že v Edenu s ním už příliš nepočítají.

Lukáš Pokorný (Bohemians 1905)

To stejné nejspíš platí také pro Lukáše Pokorného, který do Slavie přišel na začátku roku 2018 z francouzského Montpellier. Trenér Trpišovský věřil, že společně navážou na úspěšnou spolupráci z Liberce, ovšem to se nestalo a šestadvacetiletý Pokorný za Slavii odehrál jen pět ligových zápasů. Nyní hostuje v Bohemians, trápí ho však zdravotní problémy.

