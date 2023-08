Ještě pořád je z čeho vybírat. Takhle by vypadala nejlepší pětka s gólmanem z volných hráčů v NHL

Možná je to trochu zvláštní, ale i více než měsíc po otevření přestupního trhu se v NHL pořád dají ulovit borci se statusem volného agenta, kteří mají slušnou kvalitu nebo uznávané jméno. Dokonce by se z nich dala vytvořit solidní formace i s brankářem. Jak by vypadala, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Martin Jones (Kanada) Věk: 33 let

Klub v sezoně 2022/23: Seattle Kraken

Bilance v sezoně 2022/23: 48 zápasů – 2,99 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 88,7 % Kanadský brankář Martin Jones nikdy neprošel draftem, ale už několik let patří mezi uznávané gólmany v NHL. První příležitost v elitní lize dostal v sezoně 2013/14, kdy kryl záda Jonathanu Quickovi v Los Angeles a podílel se na zisku Stanley Cupu. Post jedničky si však vybojoval až v San Jose, kde působil od ročníku 2015/16 do konce sezony 202/21. Bílá místa na mapě NHL. 6 klubů, ve kterých nikdy nechytal český gólman V minulých letech patřil k nejlépe placeným gólmanům v NHL. Od léta 2022 měl podepsanou roční smlouvu v Seattlu. Své kvality předvedl také na mezinárodní scéně, když v roce 2015 pomohl reprezentaci javorového listu k zisku zlatých medailí na mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Ethan Bear (Kanada) Věk: 26 let

Klub v sezoně 2022/23: Vancouver Canucks

Bilance v sezoně 2022/23: 61 zápasů – 16 bodů (3+13) Obránce Ethan Bear je čerstvým mistrem světa z letošního šampionátu, kam se vypravil ještě jako hráč Vancouveru. Na začátku července mu vypršel roční kontrakt, který podepsal v létě roku 2022 s Carolinou, jež ho následně vytrejdovala do kanadského klubu. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2017/18, dva roky poté, co si ho v pátém kole draftu vybral Edmonton. V minulém ročníku pobíral plat ve výši necelých dvou milionů dolarů. Za něj odehrál 61 utkání a v nich zaznamenal 16 bodů za tři góly a 13 nahrávek. Je to spolehlivý bek, který by mohl v řadě klubů zaujmout místo v první či druhé pětce. Bez práce už jistě dlouho nezůstane. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Caleb Jones (USA) Věk: 26 let

Klub v sezoně 2022/23: Chicago Blackhawks

Bilance v sezoně 2022/23: 73 zápasů – 16 bodů (4+12) Obránce Seth Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let a zlatý šampion z juniorského mistrovství má o tři roky mladšího bratra Caleba (také zadák), který sice není tak známý, ale v elitní lize už stačil odehrát přes dvě stovky utkání. V draftu roku 2015 čekal na výběr do čtvrtého kola, kdy po něm sáhl Edmonton a v barvách kanadského klubu působil do konce ročníku 2020/21. Já na bráchu, brácha na mě. 22 sourozeneckých dvojic z NHL Minulé dvě sezony strávil se svým sourozencem v Chicagu. Zatímco Seth má však v klubu podepsanou smlouvu do roku 2030, Caleb si hledá nové působiště. V ročníku 2022/23 si vydělal 1,35 milionu dolarů a za tuto (či vyšší) částku by neměl mít problém najít angažmá ani v nadcházející sezoně, zvlášť, když může bez problémů naskočit v elitních dvou pětkách téměř v každém týmu v lize. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Patrick Kane (USA) Věk: 34 let

Kluby v sezoně 2022/23: Chicago Blackhawks, New York Rangers

Bilance v sezoně 2022/23: 73 zápasů – 57 bodů (21+36) Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem už třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Pasta a spol. 8 nejlepších hokejistů, kteří v NHL nosili (nebo nosí) na dresu číslo 88 Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu minulé sezony klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou ještě nikde nepodepsal, ale je jen otázkou času, než borce jeho kvalit dobře zaplatí. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Jonathan Toews (Kanada) Věk: 35 let

Kluby v sezoně 2022/23: Chicago Blackhawks

Bilance v sezoně 2022/23: 53 zápasů – 31 bodů (15+16) Chicago udělalo v minulých letech řadu vynikajících výběrů v draftech. Jedním z těch nejlepších byl dozajista Jonathan Toews, který se nejspíš narodil proto, aby se stal kapitánem Chicaga. Céčko na dresu Blackhawks nosil od roku 2008, kdy mu bylo pouhých dvacet let, až do konce sezony 2022/23. Třikrát během kariéry zvedl nad hlavu Stanley Cup - v letech 2010, 2013 a 2015. Legendární trojky. 9 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako třetí v pořadí Podle mnohých odborníků by se jednou mohlo o aktuálně pětatřicetiletém Kanaďanovi mluvit jako o jednom z nejlepších hráčů NHL prvních dvou dekád tohoto tisíciletí. Je inteligentní, silný, výborně bruslí, dává góly, dokáže vypracovat šance pro spoluhráče a navíc je perfektní v defenzivní činnosti. Dokonce je v tomto ohledu tak dobrý, že si za to v roce 2013 zasloužil J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL. Foto: Profimedia.cz