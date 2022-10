Ještě pořád je z čeho vybírat. Takhle by vypadala nejlepší pětka s gólmanem z volných hráčů v NHL

Možná je to trochu zvláštní, ale i i pár dnů před startem nového ročníku NHL se pořád dají ulovit hráči se statusem volného agenta, kteří mají poměrně slušnou kvalitu nebo celkem uznávané jméno. Dokonce by se z nich dala vytvořit formace i s brankářem. Jak by vypadala, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Braden Holtby (Kanada) Kanaďan Braden Holtby byl v minulosti (úspěšnějším) konkurentem českého gólmana Michala Neuvirtha ve Washingtonu. Podle odborníků patřil mezi největší brankářské talenty. V roce 2016 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL, o rok později si odnesl Jennings Trophy za nejnižší průměr inkasovaných branek a za další rok zvedl nad hlavu Stanley Cup. Jenže v klubu mu začal dýchat na záda šikovný mladý Rus Ilja Samsonov a zkušený gólman se v roce 2020 stěhoval z Washingtonu do Vancouveru. Vydržel tam rok a minulou sezonu strávil v Dallasu. Nyní je třiatřicetiletý brankář stále bez nového kontraktu. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Kris Russell (Kanada) Obránce Kris Russell strávil uplynulých šest sezon v Edmontonu. Obratný a šikovný Kanaďan s kreativními schopnostmi, dobrou střelou a skvělým bruslením už má 35 let, přesto by měl mít pořád ještě kvalitu na NHL. Ještě v minulém ročníku odehrál průměrně v každém utkání přes skoro 16 minut. Kromě toho patří dlouhodobě k nejdisciplinovanějším bekům v NHL. Jen málokdy sedí na trestné lavici, takže zbytečně neoslabuje mužstvo. V uplynulé sezoně vyfasoval v 31 zápasech jen dva menší tresty. Najde se ještě někdo, kdo mu dá v NHL (poslední) šanci? Foto: Profimedia.cz

Obránce: Andy Greene (USA) Od sezony 2006/07 patří ameriský obránce Andy Greene k inventáři NHL. První šanci dostal jako nedraftovaný hráč v New Jersey Devils, kde působil až do ročníku 2019 a posledních pět let byl kapitánem mužstva. Následně byl vytredován do New Yorku Islanders a tam také dokončil minulou sezonu. Během 16 sezon v NHL už odehrál v základní části 1057 utkání a zaznamenal 264 bodů. Dalších 90 zápasů a 14 bodů přidal v NHL. V 39 letech má zkušeností na rozdávání, ale otázkou je, zda o ně bude v NHL ještě někdo stát. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Loui Eriksson (Švédsko) Švédský útočník Loui Eriksson patřil v minulých letech k nejlépe placeným hráčům Vancouveru Canucks a Arizony, kam byl vytrejdován loni v létě. V průměru mu zajišťoval dlouhodobý kontrakt, který vypršel v roce 2022, příjem ve výši šesti milionů dolarů ročně. To bylo opravdu hodně peněz, za něž ale neodváděl tak přesvědčivé výkony, jaké si manažeři asi představovali. Eriksson se v létě roku 2016 upsal západokanadskému klubu jako volný hráč poté, co strávil tři vydařené roky v Bostonu. Skauti Vancouveru se zřejmě zhlédli v jeho povedené spolupráci s bratry Sedinovými na mistrovství světa ve švédském dresu. Do týmu však nepřinesl to, co se od něho čekalo. Během kariéry se dvakrát dostal aspoň na metu 30 nastřílených branek a v dalších čtyřech sezonách se přehoupl přes dvacetigólovou hranici. V minulém ročníku se objevil na ledě v 73 zápasech a zaznamenal 19 bodů. Nyní je mu 37 let a je otázkou, zda mu dá někdo v NHL ještě další šanci. Foto: Profimedia.cz

Centr: Jay Beagle (Kanada) V 36 letech má kanadský centr Jay Beagle na kontě během 14 sezon v NHL 646 utkání, v nichž posbíral 144 bodů (58+86). Beagle je jedním z hráčů, kteří se dostali do elitní zámořské ligy, aniž by prošli draftem. Šanci mu dali v sezoně 2008/09 ve Washingtonu, kde pak působil až do roku 2018 a s klubem se loučil jako vítěz Stanley Cupu. Následně strávil tři roky ve Vancouveru a minulou sezonu odehrál v dresu Arizony. Jeho produktivita však v uplynulých ročnících spadla rapidně dolů a po sezoně 2021/22 měl na kontě pouhé dva body ve 33 zápasech. Foto: Profimedia.cz