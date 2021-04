Ještě není konec. 5 hráčů Liberce, kteří mohou dovést Bílé Tygry k obratu s Třincem

Petr Kváča

Kdo jiný by měl hráče Třince znát lépe, než právě on? Petr Kváča ještě loni hájil branku Ocelářů, odkud po sezoně zamířil do Liberce. V základní části patřil k nejlepším gólmanům soutěže a svými výkony dovedl bílé Tygry až do finále. V úvodním duelu proti Třinci sice šel z akce už po patnáct minutách, během nichž dostal tři branky, ve druhém utkání ale předvedl velmi dobrý výkon. Severočeši na něj budou hodně spoléhat i doma.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia