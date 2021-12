Ještě by se mohli hodit. 8 hráčů Slavie, kteří se po sezoně mohou vrátit z hostování do Edenu

Momentálně má Slavia na hostování v českých klubech či v zahraničí jedenáct fotbalistů. Osmi z nich bude i po návratu do Edenu běžet v pražském klubu platná smlouva, a tak není vyloučeno, že se můžou Sešívaným v blízké budoucnosti hodit. O které hráče jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Petar Musa (Boavista Porto) Chorvatský útočník Petar Musa přišel do Slavie před čtyřmi lety z Interu Zaprešič coby talentovaný teenager. Sešívaní ho nejdříve vyexpedovali na hostování do Viktorie Žižkov, následně do Liberce a letos v zimě do německého Unionu Berlín. V létě to vypadalo, že by se mohl protlačit do kádru, ale nakonec vyrazil na další hostování, tentokrát do portugalské Boavisty. Nejlepší střelec Fortuna ligy ze sezony 2019/20 si na jihozápadě Evropy vede nadmíru dobře. V 11 ligových zápasech nasázel pět branek. Z hostování se do Edenu vrátí po sezoně, pokud klub z Porta neuplatní opci na jeho služby. Platnou smlouvu má do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Karafiát (Mladá Boleslav) Sparťanský odchovanec, který je hráčem Slavie a momentálně hraje v Mladé Boleslavi, kde je na hostování do konce sezony – tak by mohla vypadat vizitka obránce Ondřeje Karafiáta. Čerstvě sedmadvacetiletý kreativní borec už odehrál v nejvyšší soutěži skoro 150 utkání. V současném ročníku vstřelil jednu branku a je oporou mužstva. Stejnou roli by možná mohl plnit po návratu do Edenu, kde má smlouvu do léta roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hellebrand (Dynamo České Budějovice) Slavia se před pár lety přetahovala o záložníka Patrika Hellebranda se Spartou, kam ho lákal Tomáš Rosický. Úspěšnější ale nakonec byli manažeři z Edenu, kam zamířil ze Slovácka v průběhu sezony 2019/20. V novém klubu si připsal na konto deset startů, moc toho ale neukázal, takže od té doby putuje z hostování na hostování. Nejprve byl zpátky v Uherském Hradišti, pak působil v Opavě, která spadla z Fortuna ligy. Pošlete je k zemi. 5 hráčů Fortuna ligy, na které bylo v aktuální sezoně spácháno nejvíc faulů V aktuálním ročníku byl dvaadvacetiletý borec zapůjčen do Českých Budějovic, Zatím nastoupil do patnácti ligových zápasů a zaznamenal pouze jednu asistenci. Přesto v něčem patří mezi nejlepší – po zákrocích na něho bylo odpískáno 40 faulů, což ho řadí na třetí místo v této statistice v nejvyšší soutěži. V Edenu mu vyprší smlouva po sezoně 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Mick van Buren (Dynamo České Budějovice) V červnu prodloužil Mick van Buren ve Slavii kontrakt do roku 2023, v Edenu ale nepůsobí. Devětadvacetiletý holandský útočník odešel na hostování do Českých Budějovic, kde odehrál už osm zápasů v minulém ročníku. Na začátku sezony nedostal v Edenu téměř žádný prostor, na jihu Čech ale dokazuje, že má Slavii pořád co nabídnout. Ve 12 ligových zápasech dal dva góly a připsal si k nim tři asistence. Po návratu do Prahy bude před ním ještě rok platná smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Jan Stejskal (Sigma Olomouc) V září to byl rok, co Jan Stejskal přišel z Mladé Boleslavi do Slavie. V sešívaném dresu ale odchytal jediný ligový duel. V létě bylo zřejmé, že se do branky Sešívaných nedostane ani v tomto ročníku, odešel tedy sbírat zkušenosti jako hostující hráč do Olomouce, která o jeho služby stála už dříve. Čtyřiadvacetiletý borec to však nemá snadné ani na Hané. V aktuální sezoně Fortuna ligy odchytal jen dva zápasy. V Edenu má nejdéle platnou smlouvu ze všech borců, které pražský klub vyexpedoval na hostování. Vyprší mu až v roce 2025. Foto: Profimedia.cz

Michal Beran (FK Pardubice) Fotbalové vzdělání získával záložník Michal Beran v akademiích Slovácka, Bohemians a Liberce, odkud ho loni v srpnu koupila Slavia. Pražané nechali mladého hráče ještě na hostování na severu Čech a letos v červenci jej zapůjčili do Pardubic. Ve východočeském klubu odehrál během podzimní části sezony 12 utkání a zaznamenal jednu asistenci. V Edenu má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Jakub Markovič (FK Pardubice) Brankář Jakub Markovič přišel do Edenu v roce 2017, kdy mu bylo teprve 15 let, z Olomouce. Od té doby v akademii pražského klubu vyrostl v jeden z gólmanských příslibů do budoucnosti. V sezoně 2019/20 si odbyl debut v nejvyšší soutěži a odchytal dvě utkání. V minulém ročníku byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde si připsal další start a v současné sezoně je dočasně v Pardubicích. Dvacetiletý talent nastoupil do šesti ligových střetnutí a dvakrát byl zvolen „Hráčem utkání“. Se Slavií má podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz