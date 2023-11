Ještě by se mohli hodit. 6 hráčů Slavie, kteří by se v zimě měli vrátit z hostování do Edenu

Momentálně má Slavia na hostování v českých klubech či v zahraničí osmnáct fotbalistů. Šest z nich bylo zapůjčeno konkurenci jen do konce tohoto kalendářního roku, a tak není vyloučeno, že se můžou sešívaným v jarní části sezony ještě hodit. O které hráče jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Eduardo Santos (Red Bull Bragantino) V Karviné v minulých letech věděli, jak z neznámého cizince udělat žhavé zboží na přestupovém trhu. Podařilo se jim to několikrát a platilo to i v případě Eduarda Santose. Brazilský obránce přišel do slezského klubu nejdříve v zimě roku 2020 na hostování a v létě pak podepsal novou smlouvu. Téměř dvoumetrový zadák byl na hřišti nepřehlédnutelný. Na jedné straně byl často trestán žlutými kartami, na druhé straně byl však v obranné činnosti pro mužstvo naprosto nepostradatelný. Po sestupu z elitní soutěže ho Karvinští pustili na hostování do Plzně a loni v létě jej prodali do Edenu. V sešívaném dresu odehrál v minulém ročníku 12 ligových utkání, na začátku aktuálního ročníku ale zamířil na hostování do brazilského Bragantina. Odehrál v klubu 13 utkání, vstřelil jeden gól, ale momentálně je na marodce s přetrženým postranní kolenním vazem. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Jan Stejskal (MFK Vyškov) V lednu uplynou tři roky od chvíle, kdy Jan Stejskal přišel z Mladé Boleslavi do Slavie. V sešívaném dresu ale odchytal jediný ligový duel. Záhy však bylo zřejmé, že se do branky Sešívaných hned tak nedostane, odešel tedy v sezoně 2021/22 sbírat zkušenosti jako hostující hráč do Olomouce, která o jeho služby stála už dříve. Další ročník strávil v Liberci, nikde se však jedničkou mezi tyčemi nestal. Letos v srpnu byl vyexpedován na další štaci, tentokrát ale jen do konce kalendářního roku. Zakotvil v druholigovém Vyškově a vypadá to, že konečně našel klub, kde dostal pořádnou důvěru. V moravském celku chytá pravidelně a má tak zásluhu na tom, že mužstvo figuruje po 16 kolech na čele tabulky a bojuje o postup mezi elitu. V Edenu má platnou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Aiham Ousou (BK Häcken) Někdejší kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie předloni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou, který je především stoperem, ale může alternovat i na postu pravého beka, dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Od příchodu do Edenu jeho cena pořádně vzrostla, ale postupem času jeho výkony začaly uvadat. Pomoci s restartem mu měl transfer na hostování v rodné zemi. Hraje první švédskou ligu v Häckenu a naskakuje také k zápasů v Evropské lize. Na začátku ledna by měl být opět v Praze a mohl by zabojovat o místo v sešívaném kádru. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Štěpán Beran (FC Vlašim) Záložník Štěpán Beran je odchovancem Slavie. Člen českých reprezentačních výběrů do 15, 18 a 19 let byl letos v létě přeřazen z B týmu do „áčka“, ale následně byl vyexpedován na hostování do druholigové Vlašimi. Než se uprostřed srpna zranil, odehrál pět ligových střetnutí, v nichž zaznamenal dvě asistence. Na konci roku se z dočasného působiště vrátí do Edenu, ale nejspíš pořád ještě nebude fit a bude se dávat do kupy. Smlouvu v pražském klubu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Ondřej Kricfaluši (FC Vlašim) Minutku po minutce sbíral v sezoně 2022/23 zkušenosti v nejvyšší soutěži obránce Ondřej Kričfaluši. Ligový debut si odbyl v domácím utkání s Pardubicemi (7:0) a do konce podzimní části ročníku se na hřišti objevil ještě v dalších čtyřech střetnutích. Pokaždé, když se objevil v sestavě Slavie, jeho tým zvítězil a nikdy neinkasoval víc než jednu branku. Na jaře pak naskočil do akce jen jednou – na pět minut v derby se Spartou (3:3). Urostlý (skoro dvoumetrový) stoper má v Edenu podepsaný kontrakt do konce ročníku 2025/26, ale v aktuální sezoně sbírá zkušenosti ve druholigové Vlašimi. Devatenáctiletý mladík si tam nevede špatně. Ve 13 zápasech si zapsal do statistik dvě asistence, ale také čtyři žluté karty. Kontrakt v Edenu mu vyprší v roce 2026. Foto: Profimedia.cz

Moses Usor (LASK Linec) Dva nigerijští útočníci odešli během letošního ledna ze Slavie. Zatímco Yira Sor přestoupil do belgického Genku, jednadvacetiletý Moses Usor může působit v sešívaném dresu až do konce sezony 2024/25, kdy mu končí platná smlouva v Edenu, ale do konce kalendářního roku bude na hostování v Rakousku. Talentovaný mladík má všechny předpoklady, aby jeho tržní cena rostla. Od loňského dubna, kdy přišel do Prahy, se zvedla dvacetkrát a nyní činí dva miliony eur. V české nejvyšší soutěži odehrál 16 utkání a dal v nich čtyři góly. V aktuální sezoně rakouské ligy odehrál 10 zápasů a do statistik si zapsal jednu vstřelenou branku. Foto: Profimedia.cz