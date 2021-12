Jesse Lingard dá sbohem Manchesteru United. Toto jsou 4 kluby, které se o anglického borce přetahují

Valencia

Španělská Valencia touží po návratu veterána Juana Maty, který v klubu hrával mezi lety 2007 a 2011, načež zamířil na ostrovy do Premier League. Třiatřicetiletý borec je v Manchesteru United na vedlejší koleji a v létě přijde do Valencie zřejmě jako volný hráč, ještě předtím by ale z Old Trafford mohl do klubu, který bojuje o účast v evropských pohárech, zamířit Jesse Lingard. Pro Valencii je to údajně zimní přestupový cíl číslo jedna.

Foto: Profimedia.cz