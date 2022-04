Jepičí kariéry. 5 fotbalistů, kteří strávili v klubu jen pár dnů a táhli jinam

Podepsat smlouvu, strávit v klubu pár dnů - v lepším případě odehrát jedno utkání - a zase táhnout jinam. I tak může vypadat působení v jednom oddílu. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět hráčů, kteří vešli do historie tím, že právě takto vypadala v určitém momentě jejich kariéra.

4. Ali Dia (Southampton)

Senegalec Ali Dia je pravděpodobně vůbec nejhorším hráčem, který kdy zasáhl do utkání Premier League. I když přišel do Southamptonu zadarmo, byl vlastně drahý.

Do klubu se dostal podvodem. Zaranžoval telefonát manažerovi, v němž se volající představil jako legendární George Weah – fotbalista roku 1995 a držitel Zlatého míče – a doporučil mu do týmu svého bratrance. Tím nebyl nikdo jiný než Ali Dia, který se do té doby protloukal po Francii a Anglii v nižších soutěžích.

Nikdo nic neprokoukl a po jednom tréninku už seděl Dia na lavičce mezi náhradníky v zápase s Leedsem. Podvod praskl, až když Dia opravdu vyběhl na hřiště. Během 52 minut předvedl naprosto tragický výkon a po hrací ploše pobíhal jako bezhlavé kuře. Teprve pak trenér „prozřel“ a stáhl ho ze hry. Asi nikoho nepřekvapí, že následoval vyhazov.