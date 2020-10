Jejich sen je zase blíž. 8 českých hokejistů, kteří prošli letošním draftem NHL

Posledním českým hráčem, který prošel letošním draftem NHL, je Jakub Konečný. Osmnáctiletý útočník dříve působil v Kometě, aktuálně ale sbírá zkušenosti v mládežnických týmech Sparty a objevit by se mohl i v prvoligovém Sokolově. V draftu na něj ukázalo Buffalo.

Jediným českým obráncem, jenž uspěl v letošním draftu, je Michael Krutil ze Sparty, za kterou loni odehrál i jeden extraligový zápas. Prosadí se osmnáctiletý bek až do slavné NHL?

Druhým českým gólmanem, na něhož se letos usmálo v draftu štěstí, je Jan Bednář. Osmnáctiletý talent, jenž už v sezoně 2018/19 okusil extraligu, se stal brankářem Detroitu, jehož svatyni už dříve hájili Dominik Hašek nebo Petr Mrázek. V aktuální sezoně by měl Bednář chytat za Acadie-Bathurst Titan v QMJHL.

Jaromír Pytlík (New Jersey Devils) – 99. místo

Jaromír Pytlík potvrdil předpoklady a stal se druhým Čechem letošního draftu NHL, ve kterém se těsně vešel do první stovky. Ukázalo na něj New Jersey, kde by se tak jednou mohl sejít s Pavlem Zachou. V uplynulé sezoně hrál devatenáctiletý útočník v OHL za Soo Greyhounds.

Foto: Profimedia.cz