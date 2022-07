Jejich sen je o kousek blíž. 9 českých hokejistů, kteří prošli letošním draftem NHL

Rodák z Raleighu, který má také americké občanství, hokejově vyrůstal ve Vítkovicích. V extralize se poprvé objevil v sezoně 2019/20, v níž naskočil do dvou utkání v dresu Třince, následně si krátce zahrál kanadskou juniorskou soutěž OHL, ale výrazně na sebe upozornil až v minulém ročníku, kdy hájil barvy finského klubu KooKoo v nejvyšší tamní soutěži. Vedl si velmi dobře a zámořští skauti, kteří už možná u jeho jména udělali křížek, opět zpozorněli, takže ve 20 let prošel jako 160. hráč v celkovém pořadí draftem.

David Špaček je plzeňským odchovancem a minulou sezonu strávil premiérově za Atlantikem, kde působil v juniorské lize QMJHL v dresu klubu Sherbrooke Phoenix. Na nováčka v soutěži si vedl více než zdatně – v 57 zápasech posbíral 50 bodů (12+38) v základní části a další dvě branky a 11 nahrávek přidal v 11 utkáních play-off. Za své výkony se dostal do All Star týmu nováčků QMJHL a získal Raymond Lagacé Trophy pro nejlepšího nového zadáka v soutěži.

Petr Hauser (New Jersey Devils) – 141. v celkovém pořadí

Petr Hauser se narodil v Plzni, kde také s hokejem začínal, ale od roku 2020 hraje za juniorku Sparty. V minulém ročníku si odbyl premiéru v mládežnické reprezentaci – pozvánku do národního týmu si vysloužil zásluhou parádních výkonů v extralize hráčů do 20 let. Ve 41 zápasech posbíral do statistik 59 bodů (25+34), dalších 16 bodů (9+7) zaznamenal v duelech v play-off. Nakoukl už také do soutěže dospělých a zahrál si jako hostující hráč ve druhé lize v dresu Litoměřic. V příštím ročníku už by se mohl objevit v barvách Sparty na extraligovém ledě.

Foto: hcsparta.cz