Jejich sen je o kousek blíž. 11 českých hokejistů, kteří prošli letošním draftem NHL

V prvním kole letošního draftu NHL se opět objevili čeští hokejisté. Celkem si zámořské kluby z elitní ligy vybraly jedenáct tuzemských zástupců, což je o dva méně než před rokem. Jejich jména a hokejové osudy najdete v následujících kapitolách.

Samuel Jung (New York Rangers) – 166. v celkovém pořadí Posledním z českých hráčů, po kterém sáhl některý z klubů v letošním draftu NHL, se stal Samuel Jung, jehož si vybrali v šestém kole New York Rangers. Stejně jako David Pastrňák je odchovancem havířovského hokeje a stejně jako nejlepší český hokejista současnosti se vydal vybrousit svůj hokejový talent na sever Evropy. Zatímco Pastrňák zakotvil před lety ve Švédsku, Jung spojil svou kariéru s finským Kärpätem Oulu. V klubu už strávil tři sezony – v té premiérové vybojoval s dorosteneckým týmem zlatou medaili a o rok později bronz, v minulém ročníku už patřil k největším osobnostem juniorského celku. Vysoký forvard, který by však potřeboval zesílit a nabrat více svalové hmoty, se možná v létě přesune za Atlantik a bude tak více na očích skautům z NHL. Foto: Profimedia.cz

David Rozsíval (New Jersey Devils) – 161. v celkovém pořadí Útočník David Rozsíval pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Patrik hrával extraligu za Pardubice a Liberec a strýc Michal se dvakrát podílel v dresu Chicaga na zisku Stanley Cupu. Nejvyšší českou soutěž už David okusil v 18 letech také v NHL by si mohl za pár let zahrát. Letošním draftem prošel v šestém kole a stal se úlovkem New Jersey. Účastník nedávného mistrovství světa hráčů do 18 let je poměrně slušným bruslařem a tvrdým pracantem, který je silný na puku. Jeho forčekink představuje stálou hrozbu pro soupeře a dokáže vyvinout silný tlak na protihráče s kotoučem. V dresu Bílých Tygrů odehrál v minulém ročníku prvních pět extraligových zápasů, další už ale hned tak nepřidá, protože odchází do zámořské ligy USHL, kde bude působit v barvách klubu Green Bay Gamblers. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Poletín (New York Islanders) – 106. v celkovém pořadí Odchovanec pražské Slavie Tomáš Poletín se v letošním draftu NHL objevil ve čtvrtém kole, když po něm sáhli zástupci New Yorku Islanders. O pár dnů později se stal absolutní jedničkou juniorského CHL Import Draftu, na kterou ukázali skauti klubu Kelowna Rockets. Poletín má za sebou už dvě sezony ve finském Lahti. Ta uplynulá byla průlomová, protože v ní poprvé naskočil do nejvyšší soutěže dospělých a odehrál v ní 15 střetnutí. Na letošním mistrovství světa hráčů do 18 let byl kapitánem českého týmu a v pěti zápasech dal dvě branky. Je to rychlý bruslař, který dobře čte hru, má vůdčí schopnosti a je silný na buly. Není vyloučeno, že v létě zamíří do zámoří a v příští sezoně bude hrát v soutěži WHL. Foto: Profimedia.cz

Matouš Jan Kucharčík (Buffalo Sabres) – 103. v celkovém pořadí Mistr světa z roku 1999 a československý šampion ze sezony 1990/91 s Duklou Jihlava Tomáš Kucharčík má zdatného následovníka. Jeho syn Michal je odchovancem pražské Slavie a v letošním draftu si jej vybrali zástupci Buffala. Urostlý osmnáctiletý forvard patří mezi hráče, kteří odvádějí velké penzum práce nejen v ofenzívě, ale také ve vlastním obranném pásmu. Výborně čte hru, takže dokáže zachytit spoustu puků a následně chytře rozehrát. Od příštího ročníku se bude prezentovat v zámořské soutěži USHL, kde bude hrát v klubu Youngstown Phantoms. Foto: Profimedia.cz

Adam Benák (Minnesota Wild) – 102. v celkovém pořadí Otcem Adama Benáka je bývalý extraligový obránce a devítinásobný český reprezentant Václav Benák. Na rozdíl od něj je ale útočníkem, který je už pár let považován velký hokejový příslib. Odchovanec Plzně, s níž v roce 2022 oslavil titul v dorostenecké extralize, okusil v ročníku 2023/24 poprvé nejvyšší soutěž dospělých, ve které odehrál 18 zápasů. Následně se vydal do zámoří, kde působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Youngstown Phantoms. Na reprezentační úrovni má za sebou dva světové šampionáty do 18 let. Na tom letošním byl se sedmi body ve čtyřech zápasech nejproduktivnějším hráčem českého týmu. Jeho handicapem je nevysoký vzrůst (173 cm), který však kompenzuje rychlostí, kreativitou a dokonalou přihrávkou. V letošním draftu NHL si počkal na potenciálního zaměstnavatele do čtvrtého kola, kdy si ho vybrali zástupci Minnesoty Wild. O pár dnů později se stal dvojkou juniorského CHL Import Draftu, v němž po něm sáhli skauti klubu Brantford Bulldogs ze soutěže OHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Vashek Blanár (Boston Bruins) – 100. v celkovém pořadí Vashek Blanár se narodil ve Spojených státech, takže kromě českého má také americké občanství. Zatím však nereprezentoval žádnou zemi. Od dětství už prošel kluby ve Frýdku-Místku, v Třinci a Havířově, minulé dvě sezony ale strávil ve švédském klubu IF Troja-Ljungby. I v příštím ročníku zůstane na severu Evropy, přesune se však do celku HV-71 a bude hrát v juniorské lize. Tam jej také zřejmě budou bedlivě sledovat skauti Bostonu, který jej v letošním draftu získal ve čtvrtém kole.

Štěpán Hoch (Utah Mammoth) – 78. v celkovém pořadí Rodák z Českých Budějovic a odchovanec místního Motoru Štěpán Hoch je od prvních hokejových krůčků stále věrný mateřskému klubu, v němž si v předminulé sezoně odbyl extraligovou premiéru a v té minulé už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři body (1+2). I v té nadcházející jej uvidíme v barvách jihočeského celku, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026 a opcí na další ročník. Hoch je univerzál, který může bez problémů hrát na křídle či ve středu útoku. Je to kreativní hokejista s citem pro hru, který je platný nejen v ofenzívě, ale účinně pomáhá i v obranné činnosti. V letošním draftu po něm sáhli skauti Utahu, pro něž byl ve třetím kole celkově třetí volbou. Foto: Profimedia.cz

Vojtěch Čichař (Los Angeles Kings) – 59. v celkovém pořadí V Chomutově už vychovali nejednoho skvělého hokejistu a dalším v pořadí může být útočník Vojtěch Čihař. Aktuálně osmnáctiletý talent si odbyl v předminulé sezoně debut mezi dospělými v extralize v dresu Karlových varů a v minulém ročníku už měl v sestavě Energie stálé místo. Odehrál 43 střetnutí v základní části a zaznamenal devět bodů za čtyři góly a pět asistencí. Dalších osm utkání a jeden bod přidal v play-off. Čihař byl jednou z velkých českých nadějí pro letošní draft NHL. Experti odhadovali, že by mohl jít na řadu ve druhém kole, a to se také stalo. Na přelomu roku byl členem české reprezentace do 20 let na mistrovství světa juniorů, která vybojovala bronzové medaile. I v příští sezoně bychom ho měli vidět v dresu Karlových Varů. Foto: Profimedia.cz

Max Pšenička (Utah Mammoth) – 46. v celkovém pořadí Skoro dva metry vysoký bek Max Pšenička je odchovancem pražské Slavie, před sezonou 2024/25 se však přesunul do Plzně, kde kromě juniorky dostal šestnáctkrát šanci ukázat se též v extralize dospělých, kde dal i první dva góly. Na začátku roku se však vydal za oceán a ročník dohrál v celku Portland Winterhawks v juniorské lize WHL. Navzdory urostlé postavě jde o překvapivě pohyblivého a rychlého zadáka, kterého zdobí přiměřená agresivita v osobních soubojích, především u mantinelů. Málokdy chybuje a když už tak učiní, většinou dokáže svou minelu rychle napravit. Foto: Profimedia.cz

Václav Nestrašil (Chicago Blackhawks) – 25. v celkovém pořadí Starší bratr Václava Nestrašila Andrej to v minulosti dotáhl až do NHL a nyní je už pár sezon oporou extraligového Třince, s nímž získal tři mistrovské tituly. Václav, který je o 16 let mladší, je také fyzicky velmi dobře vybavený forvard, který má všechny předpoklady, aby si v elitní zámořské lize jednou zahrál také. V průběhu sezony 2023/24 zamířil ze Sparty do juniorské soutěže USHL v Americe, kde v uplynulém ročníku zanechal vynikající dojem. V nadcházející sezoně by měl hrát v lize NCAA v týmu massachusettské univerzity. V letošním draftu NHL šel na řadu už prvním kole, když po něm sáhli zástupci Chicaga, pro něž byl druhou volbou. Foto: Profimedia.cz

Radim Mrtka (Buffalo Sabres) – 9. v celkovém pořadí Odchovanec havlíčkobrodského hokeje Radim Mrtka dal o sobě poprvé výrazněji vědět v mládežnické akademii třineckých Ocelářů, s nimiž získal dorostenecký i juniorský titul a v jejichž barvách si zahrál i v extralize. V sezoně před draftem vyrazil do Ameriky a minulou sezonu dohrál v týmu Seattle Thunderbirds ve WHL. Skoro dvoumetrový a metrák vážící bek má obrovský potenciál, aby se stal stabilním hráčem v NHL. Velmi dobře si plní defenzivního povinnosti, skvěle čte hru a přesnými přihrávkami umí zakládat nebezpečné útoky. V draftu se na něj dostalo už v první desítce, když po něm chňapli zástupci Buffalo, pro něž byl první volbou. Účastník letošního mistrovství světa hráčů do 18 let by měl hrát i v příštím ročníku v juniorské lize WHL Sabres si jej už ale pojistili vstupním kontraktem do NHL. Foto: Profimedia.cz