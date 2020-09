Jejich sen je blízko. 8 hráčů Slavie, kteří bojují o svou premiérovou Ligu mistrů

Jan Stejskal

Pokud Slavia do Ligy mistrů postoupí, Jan Stejskal do akce stejně nejspíš nezasáhne. Ovšem už jen to, že v Edenu v současné době kryje záda Ondřeji Kolářovi a může být součástí nejlepšího českého klubu, to je pro něj obrovská zkušenost.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia