Jejich ceny zase rostou. Podívejte se na 10 aktuálně nejdražších hráčů Fortuna ligy

Tomáš Souček definitivně přestoupil do West Hamu, Guélor Kanga se vrátil do Bělehradu a Matouš Trmal zamířil do Portugalska. Ve Fortuna lize však i nadále působí řada špičkových fotbalistů, jejichž ceny navíc po koronavirové krizi jdou zase nahoru. Jména deseti nejdražších hráčů ligy podle portálu transfermarkt.de najdete v následujících kapitolách.