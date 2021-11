Jejich ceny půjdou (asi) nahoru. 5 českých reprezentantů, kteří zatím nestojí ani milion eur

Šestadvacetiletý stoper je v reprezentaci nováčkem. Dříve vlastně ani nenastupoval v obraně, ale v Karviné hrával na ofenzivních pozicích. Pak se ale stáhl do defenzivy a zaujal Spartu, která jej přivedla. Filip Panák byl dlouho mimo hru kvůli zranění, letos se však dostal do hry a na hřiště vlétl ve velkém stylu. Rychle se z něj stala sparťanská opora, která našla místo i v reprezentaci. Jeho cena půjde nahoru.

Jan Sýkora (Plzeň) - 600 tis. eur

Když loni v létě odcházel ze Slavie do Poznaně, stál skoro třicet milionů korun, což z něj v té době udělalo nejdražší posilu v klubové historii. Po roce se ale Jan Sýkora vrátil do české ligy a posílil Plzeň. Po delší pauze je taky zpátky v reprezentaci a v duelu s Kuvajtem se uvedl dvěma góly. Jeho cena je ale výrazně nižší, než když odcházel do Polska.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia