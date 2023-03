Jejich ceny porostou. Podívejte se, kolik stojí šest nováčků ve fotbalové reprezentaci

Matěj Jurásek (Slavia) – 650 tis. eur

Nejmladší hráč současné nominace. Devatenáctiletý Matěj Jurásek se začíná prosazovat do sestavy Slavie a velmi dobré výkony ho vynesly až do reprezentace. V lize dal odchovanec Karviné letos čtyři góly a přidal tři nahrávky. Měl by být budoucností Slavie.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia