Jejich ceny letí nahoru. 6 fotbalistů Slavie, kteří podle portálu TransferMarkt stojí 180 milionů korun či víc

V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ovšem z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný hráč dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do nigerijské reprezentace a krouží kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (97), nedal víc gólů (21), ani nezaznamenal větší počet asistencí (11).

4. – 6. Nicolae Stanciu - 7 milionů eur (cca 180 milionů korun)

Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova.

Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, za kterou ho Sparta o rok dříve získala.

Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považují za krysu a v každém souboji pražských „S“ mu to dávají pořádně pocítit. To ovšem nic nemění na tom, že je Stanciu jednou z největších hvězd tuzemské ligy a tomu odpovídá i jeho tržní cena. Otázkou je, zda ho v české nejvyšší soutěži uvidíme i v příští sezoně, protože se velmi vážně mluví o jeho odchodu do zahraničí.

