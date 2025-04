Jejich ceny (asi) porostou. Kolik nyní stojí 3 nováčci v české fotbalové reprezentaci?

Záložník Jiří Boula dosud odehrál 89 ligových zápasů. V minulém ročníku dal svůj první gól v české nejvyšší soutěži, v aktuální sezoně má na kontě jednu nahrávku a patří k pilířům celku trenéra Pavla Hapala. Do Ostravy přišel na začátku ledna 2022 z Táborska a sestavu si bez něj už nelze představit. Smlouvu v Baníku má podepsanou do roku 2027.

2. Martin Jedlička (Viktoria Plzeň) – cca 70 milionů korun

Chlapík na odpis? Trochu to tak v minulých letech vypadalo. Martin Jedlička přišel v létě roku 2022 do Plzně jako volný hráč z Dunajské Stredy, ale záhy putoval na hostování do Bohemians. V pražském klubu pobyl do konce prosince předminulého roku, vybudoval si skvělou pozici i renomé, a poté, co brankářský suverén Viktorie Jindřich Staněk odešel v lednu 2024 do Slavie, zaujal její místo mezi tyčemi. A předváděl parádní výkony.

V aktuální sezoně odchytal 22 utkání a do statistik si zapsal osm nul. Na kontě má 56 úspěšných zásahů, dvakrát se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Podle portálu TransferMarkt činí aktuální tržní cena sedmadvacetiletého borce 70 milionů korun. V Plzni má podepsanou smlouvu do konce této sezony.

Premiérové nominace do seniorské reprezentace se dočkal loni na podzim, ale zůstal jen na lavičce, stejně jako v prvních duelech kvalifikace na mistrovství světa. Zkušenosti z národního celku už má, ale pouze v mládežnických kategoriích. Byl členem všech výběrů od 15 let až do jednadvacítky.

