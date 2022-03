Jejich čas vypršel. Tito útočníci si už v reprezentaci (nejspíš) příliš neškrtnou

V národním týmu není zřejmě nikdo, kdo by nyní chtěl ukončit reprezentační kariéru. Dá se čekat ale určitá přestavba a někteří hráči už si v reprezentaci (zřejmě) neškrtnou. To se týká i několika útočníků, jejichž jména najdete v následujících kapitolách.

Stal se hrdinou kvalifikačního duelu o postup na EURO proti Anglii. Zdeněk Ondrášek zářil v MLS a nahlas se hlásil o velký prostor i v reprezentaci. Hodně si od něj slibovala taky Plzeň, která jej přivedla z Dallasu. Ondrášek začal ve Viktorce skvěle, postupně ale uvadal a po uplynulé sezoně a pouhém roce v české lize Plzeň zase v tichosti opustil. Do reprezentace už se třiatřicetiletý forvard, který nyní působí v Norsku, nejspíš nepodívá.

Martin Doležal

V reprezentaci dostal několik šancí, ovšem upřímně, pamatujete si nějaký zápas, ve kterém vás zaujal? Zatímco v Jablonci sázel gól za gólem, národnímu týmu neměl moc co nabídnout. Útočníkovi polského Lubinu bude brzy 32 let, reprezentační trenéři by měli dávat šanci mladším a perspektivnějším.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia