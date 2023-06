Jejich budoucnost za mořem je nejistá. 4 čeští hokejisté, kteří mohou skončit v NHL

Sedmadvacetiletý útočník odehrál v poslední sezoně vinou zdravotních problémů jediný zápas za Carolinu. Teď mu navíc končí smlouva. V nejlepší lize světa nastupoval taky za Anaheim, Boston a Toronto. Kdyby byl fit, mohl mít daleko lepší pozici, takto ale může dojít i k návratu do Evropy. Spekulovalo se o odchodu do Litvínova, se kterým si plácl už jeho mladší bratr David.

David Krejčí

Po roce v extralize se vrátil do Bostonu. Zámořská pauza na něm nebyla vůbec znát, naopak, David Krejčí opět předváděl skvělé výkony. Toužil získat Stanley Cup, Bruins ale po suverénní jízdě v základní části vyhučeli už v prvním kole play-off. David Krejčí má 37 let, končí mu smlouva a nikomu už nic nemusí dokazovat, v Bostonu by však byli rádi, kdyby přidal ještě jeden rok. Jak se zkušený centr rozhodne?

Foto: Profimedia.cz