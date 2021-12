Jejich budoucnost v NHL je nejistá. 5 českých obránců, kterým po sezoně skončí smlouva. Co s nimi bude?

Jakub Zbořil (Boston Bruins)

Plat v sezoně 2021/22: 750 tisíc dolarů

Bilance v sezoně 2021/22: 10 zápasů – 3 body (0+3)

Není to tak dávno, co se o Jakubovi Zbořilovi psalo jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců posledních let. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL.

Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v té minulé se už prosadil do prvního týmu. Odehrál 42 utkání a posbíral devět bodů. V aktuálním ročníku naskočil jen do deseti zápasů a stopku mu na začátku prosince vystavilo zranění. Na kontě má zatím 54 startů v NHL, na první vstřelený gól ale stále čeká.

