Jejich budoucnost je nejistá. Toto je 6 hráčů Plzně, kterým po sezoně končí smlouvy

Plzeň se už v předstihu domluvila na příchodu Matěje Hybše, Filipa Kaši a Miroslava Káčera. Přijít by měl i Adriel Ba Loua z Karviné, ovšem budoucnost několika hráčů současného kádru Viktorky je nejistá. Po této sezoně jim totiž končí smlouvy nebo hostování a zatím se neví, co s nimi bude dál. Jména hráčů, kterých se to týká, najdete v následujících kapitolách.

Jindřich Staněk Čtyřiadvacetiletý gólman načal sezonu jako jednička Českých Budějovic, které dovedl k postupu do Fortuna ligy. Jenže po příchodu Jaroslava Drobného o své místo přišel a v zimě zamířil na hostování do Plzně. Ve Viktorce však pouze kryje záda Aleši Hruškovi a je otázkou, co s ním v klubu plánují dál. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Milan Havel Krajní bek se na podzim nevešel do plzeňského kádru a odešel na hostování do Bohemians, kde dal v 11 duelech tři branky. V zimě se hlásil zpátky na západě Čech, na jaře však za Viktorku zatím odehrál jen jeden zápas. Uvidíme, co se čtyřiadvacetiletým Milanem Havlem bude dál. Ve Viktorce si totiž od svého příchodu dosud nestihl vybudovat pevnou pozici. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Roman Hubník Smlouva končí také Romanu Hubníkovi. Vedení klubu by o to, aby někdejší kapitán ve Viktorce pokračoval, zřejmě stálo. Bývalý reprezentační stoper se ale možná vrátí do Olomouce, ovšem do fotbalového důchodu se brzy šestatřicetiletý bek rozhodně nechystá. Foto: Profimedia.cz

David Limberský Další plzeňský veterán, kterému končí smlouva. Ovšem zatímco Hubník z Viktorky zřejmě odejde, David Limberský by na západě Čech mohl ještě pokračovat. Šestatřicetiletý bek však dostane novou konkurenci v podobě Matěje Hybše. Foto: Profimedia.cz

Iván Díaz Budoucnost Ivána Díaze je nejistá. Sedmadvacetiletý argentinský záložník přišel do Plzně v zimě z Žiliny, jenže v lize si dosud nepřipsal ani jeden start. Bude ve Viktorce pokračovat? Foto: Profimedia.cz