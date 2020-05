Jejich budoucnost je nejistá. Pět extraligových brankářů, kteří jsou teď bez angažmá

Dvaadvacetiletý Petr Kváča v průběhu sezony zastoupil očekávanou třineckou jedničku Patrika Bartošáka a se svým úkolem se popasoval velmi dobře. Úspěšnost zákroků držel nad 92% a zařadil se po bok nejlepších gólmanů extraligy. V Třinci však pokračovat nebude a spekuluje se o jeho odchodu do Liberce. Ten ale zatím potvrzený nebyl.

Nové angažmá si hledá také Jaroslav Pavelka, který měl v Plzni vytvořit brankářskou dvojici s Dominem Frodlem. Jenže ten ho ani jednou nepustil do brány a bývalý gólman Hradce Králové si nyní musí najít nový klub. Zůstane šestadvacetiletý Pavelka v extralize?

V Hradci Králové dříve působil taky Ondřej Kacetl, který byl poslední tři roky v Pardubicích. Jenže ty přivedly Pavla Kantora, na kterého se Dynamo rozhodlo vsadit i nadále. Zato devětadvacetiletý Kacetl, který v uplynulém ročníku zasáhl do 27 duelů, si musí hledat nové angažmá.

Justin Peters

Nejistá je také budoucnost Justina Peterse, který uplynulou sezonu zahájil coby liberecká jednička. U Bílých Tygrů se mu ale příliš nevedlo, a tak odešel do Mladé Boleslavi, kde se opět dostal do velmi dobré formy. Kde ale třiatřicetiletý Kanaďan bude pokračovat, to se zatím neví.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia