Jejich budoucnost je nejistá. 5 kmenových hráčů Viktorie Plzeň, kterým po sezoně vyprší smlouva

Plzeň se v uplynulých týdnech domluvila na příchodu Jakuba Šimana z Příbrami a Romana Potočného z Baníku Ostrava. Oba budou na západě Čech hostovat do konce sezony. Ve stejnou chvíli, kdy se vrátí do svých klubů, skončí kontrakt ve Štruncových sadech i pětici kmenových hráčů Viktorie. Kterých borců se to týká, na to odpovídají následující kapitoly.

Aleš Hruška – 36 let (brankář) Aleš Hruška sice odchytal v sezoně 2017/18 pouhých šest utkání, přesto se alespoň malou měrou zasloužil o tehdejší plzeňský titul. Odchovanec Sparty, který v minulosti působil také na Žižkově a v Příbrami, přišel na západ Čech z Mladé Boleslavi. Smlouvu tam má podepsanou do konce aktuálního ročníku. V něm však na podzim odchytal jenom šest utkání, v nichž ale dvakrát udržel čisté konto. V létě se jeho západočeské angažmá zřejmě uzavře. Foto: Profimedia.cz

Radim Řezník – 33 let (obránce) Radim Řezník kroutí už jedenáctou sezonu v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v minulém ročníku však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Do aktuální sezony ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a po podzimní části sezony má na kontě čtyři branky a tři asistence. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do konce ročníku. Není vyloučeno, že smlouvu prodlouží. Foto: Profimedia.cz

Jan Kopic – 31 let (záložník) Jednatřicetiletý záložník Jan Kopic je v Plzni už sedmou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té minulé se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V aktuálním ročníku se v lize dostal na hřiště dvanáctkrát a jen jednou nebyl v základní sestavě. Dal tři góly a zaznamenal jednu asistenci. V Plzni má podepsaný kontrakt do konce sezony. Viktorka zřejmě bude stát o to, aby v klubu zůstal i nadále. Foto: Profimedia.cz

Joel Ngandu Kayamba – 29 let (záložník) Devětadvacetiletý Joel Kayamba přišel do Plzně v rozehrané sezoně 2018/19 z Opavy. V uplynulých dvou ročnících za Viktorku pokaždé odehrál přes dvacet ligových utkání, v tom současném byl na hřišti čtrnáctkrát, ale pouze ve čtyřech případech jako člen základní sestavy. Na kontě má jeden gól, jímž se podílel na listopadové kanonádě Plzně proti Bohemce (6:0). Viktorka za něho i s bonusy zaplatila okolo dvaceti milionů korun, jeho současná tržní cena je ale nižší. Na konci sezony zřejmě opustí Štruncovy sady jako volný hráč. Foto: Profimedia.cz