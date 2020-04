Jejich budoucnost je nejistá. 3 čeští obránci z NHL, kteří už brzy budou bez smlouvy

Radko Gudas

Devětadvacetiletý tvrďák před sezonou opustil Philadelphii a zamířil do Washingtonu. V sestavě Capitals si Radko Gudas, který dříve hrával i za Tampu Bay, vybudoval silnou pozici a do statistik si připsal 15 bodů. Po sezoně mu sice končí smlouva, o svou budoucnost v NHL by se ale neměl bát.

Foto: Profimedia.cz