Jejich budoucnost je nejasná. 12 kmenových hráčů Viktorie Plzeň, kterým po sezoně vyprší smlouva

Plzeň má po podzimu slušně rozehraný ročník v domácí soutěži i v Konferenční lize, v níž se probojovala do vyřazovací části. V klubu se už ale dívají dál. Na konci sezony totiž ve Štruncových sadech vyprší kontrakt dvanácti kmenovým hráčům Viktorie (počítáme i ty, kteří jsou momentálně na hostování v jiných klubech). Někteří možná v Plzni zůstanou i nadále, jiní mohou odejít jinam nebo ukončit kariéru. Kterých borců se to týká, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 13 Jan Kliment – 30 let (útočník) V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby. Na sever, Vávro, na sever! 9 nejvýznamnějších českých fotbalových vyslanců ve Skandinávii V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna roku 2020 byl zpět v české lize v dresu Slovácka. Momentálně je hráčem Viktorie Plzeň, kam v létě přišel jako volný hráč z polské Wisly Krakov a podepsal kontrakt do konce aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 Radim Řezník – 34 let (obránce) Radim Řezník kroutí v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava, už třináctou sezonu. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v ročníku 2020/21 však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Každý tým má svého (super)veterána. Toto jsou nejstarší hráči všech ligových klubů Do sezony 2021/22 ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a čtyřmi brankami a třemi asistencemi pomohl k zisku titulu, který byl už jeho pátým. Na západě Čech měl podepsaný kontrakt do konce ročníku 2022/23, odehrál v něm ale kvůli zranění jen pět utkání. Všeobecně se předpokládalo, že jeho plzeňské angažmá se v létě uzavře, on však ještě o jeden rok prodloužil s Viktorkou smlouvu a je nejstarším hráčem v kádru. V aktuální sezoně odehrál jen jedno ligové střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Lukáš Hejda – 33 let (obránce) Na západ Čech přišel obránce Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších čtyřech mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Nyní je mu 33 let a s Viktorkou má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku, v němž patří do základní sestavy týmu. Je pravděpodobné, že v Plzni prodlouží smlouvu minimálně o další rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 Jan Kopic – 33 let (záložník) Třiatřicetiletý záložník Jan Kopic hraje v Plzni už devátou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V minulém ročníku se v lize dostal na hřiště jednadvacetkrát. Dal tři góly, zaznamenal tři asistence a pomohl k třetímu místu. V Plzni loni v létě prodloužil kontrakt o dva roky. V současné sezoně patří mezi opory mužstva, takže by mi na západě Čech mohli nabídnout prodloužení smlouvy o další rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Ibrahim Traoré – 35 let (záložník) V září oslavil záložník z Pobřeží slonoviny Ibrahim Traoré pětatřicáté narozeniny a ještě v minulém ročníku byl nejstarším hráčem v Edenu. Do Slavie přišel v roce 2018 ze Zlína a v pražském klubu rychle přesvědčil o svých kvalitách. Na Valašsku i v sešívaném dresu patřil během uplynulých sezon ke klíčovým hráčům týmu. Jsou fuč. 4 fotbalisté, kteří v letním přestupním termínu nadobro zmizeli z kádru Slavie V nejvyšší tuzemské lize dosud naskočil do 175 utkání a dal 14 branek. Víc zápasů žádný z jeho krajanů v české lize neodehrál. Se Slavií oslavil tři mistrovské tituly a třikrát triumfoval v pohárové soutěži. V Edenu už s ním ale nepočítali, takže na začátku prázdnin dal Praze sbohem a vydal se za další výzvou do Plzně, kde podepsal roční kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Jhon Mosquera – 33 let (záložník) Nyní třiatřicetiletý Jhon Mosquera přišel do Plzně v roce 2021 po povedené sezoně v dresu Liberce. Ještě předtím hrával v pražské Bohemce. Šikovný kolumbijský forvard či záložník přispěl v ročníku 2021/22 k zisku mistrovského titulu sedmi brankami a šesti asistencemi a podobně dobře se mu povedla i následující sezona. V té současné už tolik času na hřišti nedostává. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do konce června. Pak zřejmě odejde jako volný hráč jinam. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Milan Havel – 29 let (obránce) Ať už v posledních letech vedl Plzeň jakýkoli trenér, Milan Havel byl pro každého z nich jedničkou na pravý kraj obrany. V ročníku 2022/23 zasáhl do 29 ligových zápasů, dal tři góly a k nim přidal tři nahrávky. Oporou mužstva měl být také v současné sezoně, ale během letní přípravy si v tréninku přetrhl achilovku a od té doby se na hřišti neobjevil. Vzhledem k tomu, že mu na konci června vyprší na západě Čech tříletý kontrakt, je to pro něho svízelná situace. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Dominik Sváček – 26 let (brankář) Jen 28 minut dosud odehrál v české nejvyšší soutěži v dresu Plzně brankář Dominik Sváček. A je téměř jisté, že další nepřidá. Jeho mateřský klub ho v létě 2021 vyexpedoval na hostování do slovenského Liptovského Mikuláše. Smlouva o „zapůjčení“ pětadvacetiletého gólmana vypršela po sezoně 2022/23. Na západ Čech se sice vrátil, ale během podzimu se na hřišti v soutěžním utkání neobjevil. Nyní se píše o tom, že v zimě odejde do Zbrojovky Brno. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Marián Tvrdoň – 29 let (brankář) Devětadvacetiletý Marián Tvrdoň musí kousat tvrdý fotbalový chleba. Předloni v létě přestoupil z Ústí nad Labem do Plzně, kde se však musí potýkat s velmi silnou konkurencí na postu brankáře v podobě reprezentanta Jindřicha Staňka. Už se mluví o náhradě. 3 brankáři, kteří v Plzni mohou vystřídat Jindřicha Staňka Slovenský gólman odchytal v minulé sezoně pouhé tři ligové zápasy a v podzimní části té současné dostal také tři příležitosti. Pomohl Viktorce k domácím výhrám 6:2 nad Pardubicemi a 3:2 nad Jabloncem, naopak tři góly inkasoval na hřišti Liberce. To bylo na konci října a od té doby se mezi tyčemi v nejvyšší soutěži neobjevil. Na západě Čech má podepsanou smlouvu do konce ročníku. Zřejmě mu nový kontrakt nabídnut nebude a on odejde jinam. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Pavel Bucha – 25 let (záložník) Odchovanec pražské Slavie Pavel Bucha zamířil v roce 2018 z Edenu do Plzně. Ještě na podzim roku 2019 hostoval v Mladé Boleslavi, na jaře už ale válel na západě Čech a patřil k nejlepším záložníkům v lize. Plzeňská přestavba pokračuje. 5 dříve klíčových hráčů Viktorky, kteří už nepatří k oporám V minulých třech sezonách jasně ukázal, že v něm skutečně dřímá velký potenciál. Pětadvacetiletý záložník si v minulých letech vysloužil zájem slavného Galatasaraye Istanbul a zájemců o jeho služby může být brzy ještě víc. Aktuální ročník odstartoval ve velkém stylu – v pěti zápasech dal tři branky – a když posléze trochu zvolnil, patřil na podzim ke klíčovým mužům sestavy. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 2,2 milionu eur a může jít ještě nahoru. Z Plzně by ale v létě mohl odcházet jako volný hráč, jelikož mu na konci června končí tříletá smlouva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Lukáš Matějka – 25 let (útočník) Útočník Lukáš Matějka má 25 let, ale oblékal už dres šesti klubů a popáté je na hostování. V minulosti ho Plzeň zapůjčila do Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Domažlic a loni hostoval v Pardubicích. Ve východočeském celku dal ve 20 zápasech dva góly a k nim přidal jednu asistenci. Od současného ročníku však hraje „jen“ ve druhé lize. Viktorka ho poslala na hostování do pražské Dukly, kde se mu podzim nesmírně povedl. Na západě Čech mu vyprší stávající kontrakt po sezoně, a je otázkou jestli se do Štruncových sadů vrátí pro podpis nové smlouvy, nebo z klubu odejde. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 Josef Koželuh – 21 let (obránce) Když letos v lednu odešel Josef Koželuh ze Štruncových sadů do Brna, byla to pro něj šance, jak si zahrát poprvé v nejvyšší soutěži. V jarní části minulé sezony pak za Zbrojovku odehrál osm zápasů, z toho sedm v základní sestavě, ale pádu do druhé ligy zabránit nedokázal. V moravské metropoli však pokračuje i v současném ročníku, jeho pronájem totiž skončí až na konci června příštího roku, a to mu také vyprší stávající kontrakt v Plzni. Je otázkou, zda mu manažeři Viktorky nabídnou jeho prodloužení. Foto: Profimedia.cz