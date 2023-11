Jedou z kopce. Jedenáctka z fotbalistů, jejichž tržní hodnota od začátku roku nejvíc klesla

Svého času patřili k nejlepším na svém postu. Hrávali (a mnozí stále hrají) v elitních evropských velkoklubech, na dřívější slávu ale už jen vzpomínají. Kalendářní rok 2023 je nezastihl v ideální formě, někteří bojovali (či bojují) se zdravotními problémy, jiní ustoupili konkurenci. Jedno mají ale společné – jejich tržní hodnota podle portálu TransferMarkt od ledna prudce klesla. Jedenáctku poskládanou z takových hráčů najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Édouard Mendy (Al Ahli) Aktuální tržní cena: 10 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -15 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -60 % Stejně jako kdysi Petr Čech přišel na Stamford Bridge v září roku 2020 také Édouard Mendy. Londýnský klub poslal za tehdy osmadvacetiletého brankáře do Francie téměř 22 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že předchozí brankářská jednička Kepa byl absolutně z formy, ukázalo se to v tu chvíli jako dobře vynaložené peníze. Mendy se rychle sžil s týmem, stal se oporou a měl jisté místo mezi tyčemi. V minulém ročníku však kvůli zdravotním problémům v souhrnu téměř tři měsíce nehrál a v létě zamířil ze Stamford Bridge za lákavým výdělkem do Saúdské Arábie. Jednatřicetiletý borec se narodil ve Francii, ale reprezentuje zemi svých předků - Senegal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Joao Cancelo (FC Barcelona) Aktuální tržní cena: 50 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -20 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -28,6 % Joao Cancelo je odchovancem Benfiky Lisabon, za kterou však odehrál v prvním týmu jen jediný ligový zápas. Výrazněji na sebe upozornil až poté, co zamířil (nejdříve na hostování a posléze na přestup za 15 milionů eur) do španělské Valencie. V sezoně 2017/18 hostoval v Interu Milán a následně se stěhoval za více než 40 milionů eur do Juventusu. Jeho výkony v dresu Staré dámy natolik zaujaly skauty Manchesteru City, že za něho zaplatil 65 milionů eur. Část této ceny však tvořila hráčská výměna, protože opačným směrem putoval brazilský zadák Danilo. Pogba, Zidane, Ibrahimovič a spol. 25 hráčů, na kterých Juventus Turín nejvíc vydělal Trenér Pep Guardiola maximálně využíval jeho univerzálnosti a nechával ho hrát na levé i na pravé straně obrany. A on vynikal na obou postech. Devětadvacetiletý Portugalec však prý neměl se španělským koučem ideální vztahy a protože jeho herní čas na hřišti se scvrkával, vyrazil letos v lednu na hostování do Bayernu Mnichov. Smlouvu na Etihad Stadium má podepsanou do konce sezony 2026/27, ale na začátku září byl vyexpedován na další hostování, tentokrát do Barcelony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Wesley Fofana (Chelsea) Aktuální tržní cena: 40 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -25 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -28,5 % Každý ve fotbalovém světě dobře ví, že Chelsea loni v létě pořádně přeplatila stopera Wesleyho Fofanu. Jenže na ostrovech je dobře známo, že získat za dobré peníze kvalitního hráče z Leicesteru je nesmírně tvrdý oříšek. Blues nutně potřebovali středního obránce, protože ztratili Antonia Rüdigera a Andrease Christensena, takže zatlačili na pilu a poslali Liškám na konto dvojnásobek toho, co podle portálu TransferMarkt činila v dané chvíli tržní cena mladého Francouze. Když Chelsea utrácí jako splašená. 10 nejdražších posil v historii londýnského klubu Fofana však od přestupu do Anglie naskočil jen do 15 ligových utkání a jinak byl ze hry kvůli zdravotním problémům s kolenem. Zmeškal kvůli nim už přes čtyřicet utkání a v souhrnu je na marodce už asi tři čtvrtě roku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Kalidou Koulibaly (Al Hilal) Aktuální tržní cena: 12 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -23 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -65,7 % Téměř dvoumetrový stoper Kalidou Koulibaly z Neapole se stal loni v létě vítaným přírůstkem na soupisce Chelsea. Senegalský reprezentant patřil mezi nejlepší obránce v italské Serii A a po jeho podpisu pásla řada bohatých klubů – psalo se o eminentním zájmu Lazia Řím, AC Milán a Evertonu. Na Stamford Bridge se snažil Koulibalyho přilákat už před několika lety trenér Antonio Conte a nabízel za něho tehdy Neapoli 50 milionů liber, ale italský klub obchod odmítl. Vyšlo to až loni, kdy Chelsea poslala do Itálie 33 milionů liber a hráč se upsal anglickému klubu na čtyři roky. V dresu Blues však vydržel jedinou sezonu. Letos o prázdninách byl jedním z mnoha fotbalistů, který zamířil za lukrativními výdělky do Saúdské Arábie a upsal se klubu Al Hilal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: Marc Cucurella (Chelsea) Aktuální tržní cena: 28 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -27 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -49,1 % Španělský zadák Marc Cucurella je odchovancem Barcelony, za první tým katalánského velkoklubu však odehrál jen jediné utkání v národním poháru. V roce 2020 byl prodán za necelých 12 milionů eur do Getafe, odkud si po jediné sezoně vysloužil přestup na britské ostrovy. Za talentovaného zadáka zaplatil předloni v létě Brighton 18 milionů eur a klub z jihu Anglie tohoto obchodu určitě nelitoval. V úvodní sezoně v Premier League odehrál 35 utkání, pokaždé v základní sestavě, dal jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. V Brightonu měl podepsaný kontrakt do roku 2026, ale na začátku loňského srpna se stěhoval do Chelsea, která za něho zaplatila téměř 60 milionů liber. Od té doby sice neuplynulo tolik času, ale cena pětadvacetiletého zadáka rapidně spadla dolů a je na necelé polovině přestupní částky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Defenzivní záložník: Wilfred Ndidi (Leicester City) Aktuální tržní cena: 18 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -22 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -55 % Nigerijský záložník Wilfred Ndidi je následovníkem N'Gola Kantého v Leicesteru. Šestadvacetiletý borec přišel do klubu v létě roku 2017 za 17 milionů liber z belgického Genku a okamžitě se stal jedním z klíčových hráčů mužstva. Ani on však nedokázal v minulém ročníku zabránit pádu mužstva do druhé ligy. Peter Olayinka a jeho krajané. 12 nejlepších hráčů z Nigérie, kteří prošli českou ligou Ndidi je dynamický atlet, který je nesmírně silný ve vzdušných soubojích, má vynikající technické dovednosti, je pokaždé velmi dobře koncentrovaný. Umí výborně přihrát či vypálit na branku, ale také blokuje množství střel soupeře. V Leicesteru má podepsanou smlouvu do konce sezony a po ní zřejmě odejde jinam jako volný hráč zadarmo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: Youri Tielemans (Aston Villa) Aktuální tržní cena: 20 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -20 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -50 % Záložník Youri Tielemans je jedním z řady belgických talentů několika posledních let. Nyní šestadvacetiletý hráč už coby teenager pravidelně nastupoval v základní sestavě Anderlechtu v nejvyšší seniorské soutěži. Ve 20 letech odešel do Monaka a o dva roky později nastupoval na hřiště jako hráč Leicesteru. Anglický klub za něho zaplatil 32 milionů liber. Pěkně drahé pralinky. 5 belgických reprezentantů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší cenu Je to borec, který má stejně silnou pravačku i levačku. Na kontě má už šest desítek zápasů v belgické reprezentaci, v nichž nasázel pět gólů. Na mistrovství světa v Kataru nastoupil do všech tří utkání v základní skupině, jednou byl v základní sestavě. Před aktuální sezonou anglické Premier League odešel jako volný hráč z Leicesteru do Aston Villy, ale v novém působišti naskakuje na hřiště jen jako náhradník, a to se podepisuje také na jeho tržní ceně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Jorginho (Arsenal) Aktuální tržní cena: 15 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -20 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -57,1 % Záložník Jorginho se sice narodil v Brazílii, ale reprezentuje Itálii. Od roku 2018 byl neodmyslitelnou součástí Chelsea, kam se přesunul za 57 milionů eur z Neapole. V dresu Blues odehrál 213 utkání a nastřílel 29 branek ve všech soutěžích. V roce 2021 vyhrál s londýnským celkem Ligu mistrů, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů, o dva roky dříve se radoval z vítězství v Evropské lize. Mezitím se stal s reprezentací Itálie evropským šampionem. V Kataru chyběli. Jedenáctka ze špičkových hráčů, kteří mistrovství světa sledovali jen v televizi Letos v lednu se v poslední den přestupního termínu rozhodlo o jeho stěhování na novou adresu. Arsenal zoufale sháněl středního záložníka, a protože Kanonýrům nevyšlo angažování Moisése Caiceda z Brightonu, koupili za přibližně 12 milionů liber právě Jorginha, který na Emirates Stadium podepsal smlouvu do konce ročníku 2023/24. Zatím odehrál v dresu Gunners 30 zápasů, aniž by vstřelil gól. Jednání o prodloužení kontraktu uvázla na mrtvém bodě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Ofenzívní záložník: Nabil Fekir (Real Betis) Aktuální tržní cena: 15 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -25 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -62,5 % Real Betis vybojoval v sezoně La Ligy 2021/22 páté místo, ale moc nechybělo k tomu, aby se tým prokousal až do Ligy mistrů. Velkou zásluhu na tom měl také francouzský ofenzivní záložník Nabil Fekir. Momentálně třicetiletý borec přišel do španělského klubu v roce 2019 z Lyonu a okamžitě se stal pilířem mužstva. V sezoně 2021/22 se prezentoval šesti ligovými góly, k nimž přidal osm asistencí. Ještě na začátku roku odhadoval portál TransferMarkt jeho cenu na 40 milionů eur, jenže velké zdravotní problémy ji srazily o téměř dvě třetiny dolů. V minulém ročníku se protrpěl natržením lýtkového svalu a natržením křížového vazu, v tom současném byl na marodce s kolenem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Jadon Sancho (Manchester United) Aktuální tržní cena: 32 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -28 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -46,7 % Jadonovi Sanchovi bylo teprve 14 let, když za něho Manchester City zaplatil Watfordu 65 tisíc liber. Šikovný útočník svou hodnotu záhy zmnohonásobil, protože v létě roku 2017 za něho Borussia Dortmund zaplatila téměř devět milionů eur. Začínal sice jako obránce, ale prokousal se až na post ofenzivního záložníka či útočníka, na němž se cítí jako násoska ve výčepu. Stáli 35 milionů eur a víc. 29 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Velká část fotbalových expertů mínila, že v jeho osobě roste Anglii výjimečný hráč. Jeho výkonnostní růst se však po přestupu na Old Trafford zadrhl. Navíc si znepřátelil kouče Erika ten Haga a vypadá to, že v zimě anglický klub opustí. Určitě to ale nebude za tolik peněz, za kolik si ho United pořizovali. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt na 32 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Sadio Mané (Al Nassr) Aktuální tržní cena: 25 milionů eur

Propad tržní ceny od 1. ledna: -35 milionů eur

Procentuální propad tržní ceny od 1. ledna: -58,3 % Senegalský reprezentant Sadio Mané odehrál šest povedených sezon v dresu Liverpoolu. Do klubu přišel v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu a stejně jako v předchozím působišti patřil i na Anfield Road k pilířům sestavy. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor mužstva. Miliardy na hřišti. 3 utkání fotbalové historie, ve kterých se střetly týmy s nejvyšší tržní cenou hráčů Šikovný útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 90 gólů ve 196 zápasech a podílel se na zisku sedmi trofejí včetně triumfu v Lize mistrů i v nejvyšší ostrovní soutěži. Loni v létě dal Anglii vale a hájil barvy Bayernu Mnichov. S německým klubem sice vybojoval mistrovský titul v Bundeslize, ale také velkou část sezony promarodil a vzbudil pozornost incidentem se spoluhráčem Leroyem Saném, jehož údajně praštil v šatně po prohraném čtvrtfinálovém utkání Ligy mistrů s Manchesterem City 0:3. V létě přestoupil do saúdskoarabské ligy a upsal se na tři roky klubu Al Nassr. Foto: Profimedia.cz