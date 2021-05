Jedou z kopce. 9 slavných fotbalistů, jejichž kdysi zářivá kariéra padá strmě dolů

Čas dožene každého. V případě profesionálních fotbalistů je to většinou dost kruté. Najednou nejsou nohy tak rychlé a tělo není tolik obratné. A taky mozek už třeba nedokáže vymýšlet ty překvapivé věci jako kdysi. Navzdory hlodání zubu času mnozí fotbalisté dál statečně bojují na hřištích celého světa nejen s protihráči, ale hlavně sami se sebou. Bývalá sláva je však tatam a zůstal z ní jen odlesk. V následujících kapitolách najdete devět hráčů, kteří z fotbalového vrcholu zažívají rychlejší či pomalejší sešup dolů.

Fred – 37 let (Brazílie) Mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 jasně ukázalo, že kariéra útočníka Freda nabrala sestupnou tendenci. V době, kdy hrál v letech 2005 až 2009 ve francouzském Lyonu, byl na vrcholu kariéry a výrazné výkony podával také v národním týmu. Na domácím světovém šampionátu se však do povědomí fanoušků nezapsal žádným povedeným fotbalovým momentem, ale nafilmovaným pádem, po němž sudí odpískal penaltu v úvodním utkání proti Chorvatsku. Od té doby se pak v reprezentaci už neobjevil. Od loňského července obléká dres celku Fluminense, kde hrával už po odchodu z Evropy v letech 2009 až 2016. Smlouvu má podepsanou až do července příštího roku, po jejím vypršení pravděpodobně pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz

Santi Cazorla (Španělsko) - 36 let Po vydařené premiérové sezoně na Emirates Stadium (2012/13) to vypadalo, že se španělský záložník Santi Cazorla stane motorem Arsenalu a jednou z osobností anglické Premier League. Perfektně odstartoval i do sezony 2015/16, v níž byl označován za nejpřesnějšího nahrávače soutěže, na konci listopadu 2015 však utrpěl zranění kolena a měl být tři měsíce mimo hru. Na hřiště se ale vrátil až v posledním střetnutí sezony. Na začátku následující sezony přišlo zranění achilovky v utkání Ligy mistrů s Ludogorcem Razgrad. Poškození šlachy bylo tak vážné, že musel absolvovat osm operací. Lékaři se obávali, že už nebude chodit a dokonce uvažovali o amputaci nohy. Tu mu nakonec zachránili díky kožnímu štěpu z levého předloktí. V sezoně 2017/18 neodehrál jediné střetnutí, až v dalším ročníku se k fotbalu vrátil v dresu Villarrealu, kde v roce 2003 odstartoval profesionální kariéru. Loni v srpnu vyrazil vydělávat do Kataru a upsal se klubu Al-Sadd. Dvojnásobnému mistru Evropy je nyní 36 let, takže je to zřejmě jeho poslední štace a pak řekne fotbalu definitivní sbohem. Foto: Profimedia.cz

Radamel Falcao (Kolumbie) - 35 let Býval to jeden z nejobávanějších kanonýrů na světě, ale pak jako by se začala kolumbijskému reprezentantovi Radamelu Falcaovi na každém kroku lepit na paty smůla. Začalo to před mistrovstvím světa v Brazílii, kdy utrpěl vážné zranění křížového vazu, kvůli němuž o šampionát přišel. Po uzdravení, na začátku září 2014, odešel z Monaka na hostování do Manchesteru United, ale jeho angažmá na Old Trafford se změnilo v hořké zklamání. Klub mu platil týdenní gáži ve výši 285 tisíc liber, za kterou Falcao nastřílel v 26 ligových zápasech jen čtyři góly. Nebylo divu, že o jeho služby v Manchesteru ztratili po sezoně zájem. Na začátku sezony 2015/16 se pokusil vzkřísit uvadající kariéru v Chelsea, ale jeho výkony na Stamford Bridge byly ještě horší než v předchozím působišti. Odehrál jen deset ligových utkání a dal jediný gól. Někdejší střeleckou formu však nakonec přece jen našel, když se vrátil zpátky do Monaka, kde byl pak tři roky opět k nezastavení. Od svého comebacku v roce 2016 dal v 88 ligových zápasech 54 gólů a celkem ve 118 utkáních ve všech soutěžích nastřílel 70 branek. V roce 2019 zamířil do Turecka, kde patří k oporám Galatasaraye Istanbul. Smlouvu má podepsanou do konce příští sezony a po ní zřejmě nadobro řekne fotbalovému světu sbohem. Foto: Profimedia.cz

Ricardo Quaresma (Portugalsko) - 37 let Je mu už 37 let, ale do starého železa ještě nepatří. Bývalý portugalský reprezentant Ricardo Quaresma se sice vytratil z povědomí fanoušků, ale stále patří mezi aktivní hráče. Loni v září se dohodl na dvouleté smlouvě v klubu Vitoria Guimaraes, kam zamířil po pěti letech strávených v Turecku v dresech Besiktasu Istanbul a Kasimpasy. Někdejší hráč Barcelony, kde však strávil jen jedinou sezonu, zažil největší úspěchy v dresu Porta, s nímž vyhrál třikrát portugalskou ligu, a Interu Milán, kterému pomohl k vítězství v Serii A i v Lize mistrů. V národním týmu pak přispěl v roce 2016 k zisku titulu mistrů Evropy. Univerzál, který může hrát na obou křídlech, býval vždycky skvělým driblérem a nechyběla mu kreativita a rychlost. Podle mnohých expertů mohl být světovou superhvězdou, ale chyběla mu pracovní disciplína a ctižádost. Někteří odborníci a fanoušci mu často vyčítali sobectví. S přibývajícím věkem se však jeho individualistický herní styl změnil v týmový. Foto: Profimedia.cz

Andrés Iniesta (Španělsko) - 37 let Natržený pravý stehenní sval. Tak zněla diagnóza po čtvrtfinálovém utkání asijské Ligy mistrů, v němž loni v prosinci „jeho“ Vissel Kóbe porazil v Kataru Suwon Bluewings. Následovala operace v Barceloně, po níž lékaři určili dobu léčení na čtyři měsíce. V Kóbe podepsal Iniesta v roce 2018 tříletou smlouvu, a tak se nahlas spekulovalo o konci kariéry a trvalém návratu španělské legendy domů. Jenže Iniesta překvapil a v Japonsku před pár dny prodloužil kontrakt až do roku 2024. V Barceloně, kde odehrál 16 sezon, vyhrál devět mistrovských titulů v La Lize a čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů, však má jistou budoucnost. Podepsal totiž před odchodem do země vycházejícího slunce doživotní smlouvu a jednou by se mohl ujmout některé manažerské či trenérské funkce. Foto: Profimedia.cz

Carlos Tévez - 37 let (Argentina) Argentinský útočník Carlos Tévez musel být buď naprostý pošuk, nebo marketingový génius. V roce 2011 bylo totiž jeho jméno několik měsíců jedním z hlavních taháků sportovních a bulvárních zpráv v novinách na celém světě. Víš, co mi můžeš, trenére? Připomeňte si 8 konfliktů při střídání fotbalistů O jeho excesu z utkání Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov, kdy se za stavu 0:2 odmítl na pokyn kouče Roberta Manciniho rozcvičovat před střídáním, následném vyřazení z kádru a útěku do vlasti v Jižní Americe, si povídaly i babičky v domovech důchodců. Trenér následně prohlásil, že Tevez v jeho týmu definitivně skončil a už si ani neškrtne, ale nakonec se na Etihad Stadium vrátil a až po sezoně 2012/13 odešel do Juventusu Turín. Kromě toho však byl Tévez fantastickým fotbalistou. Vyhrál Ligu mistrů, třikrát se stal anglickým a dvakrát italským šampionem, má zlato z olympiády, stal se králem střelců anglické a argentinské nejvyšší soutěže a dvakrát byl vyhlášen nejlepším argentinským fotbalistou roku. Dnes je mu 37 let a už od roku 2018 kope v dresu celku Boca Juniors I když je pořád ještě platným hráčem, nad jeho kariérou už začíná zapadat slunce. Stávající kontrakt mu vyprší na konci června a možná, že další už nepodepíše. Foto: Profimedia.cz

Maicon - 39 let (Brazílie) Kdo sledoval v roce 2014 výkony brazilského fotbalisty Maicona na mistrovství světa v jeho domovině, těžko mohl uvěřit, že byl svého času považován za nejlepšího pravého obránce na světě. Bývalá opora Monaka či Interu Milán, jemuž pomohl v roce 2010 k vítězství v Lize mistrů, oslaví letos čtyřicáté narozeniny a sám dobře ví, že staré zlaté časy jsou nenávratně pryč. Jeho dynamický styl hry je tatam a žádných oslavných fanfár na svou adresu se už do konce kariéry nedočká. Momentálně je hráčem klubu Sona Calcio ve čtvrté italské lize. Až mu v červenci vyprší smlouva, pravděpodobně už pověsí kopačky na hřebík. Foto: Profimedia.cz

Michael Essien – 38 let (Ghana) Kde jsou ty časy, kdy ghanský fotbalista Michael Essien patřil mezi nejlepší a nejrespektovanější záložníky na světě. Dvakrát se stal mistrem francouzské ligy s Lyonem a dvakrát pomohl k titulu v anglické Premier League Chelsea. To všechno ale odnesl čas. V osmatřiceti letech už je Essienova kariéra těsně před koncem. Nejlepší africký fotbalista roku 2006 se stal v létě roku 2015 hráčem řeckého Panathinaikosu Atény, ale problémy se zdravím ho pustily jen zřídka na hřiště. Pak byl dokonce půl roku bez zaměstnání, ale v roce 2017 podepsal smlouvu v klubu Persig Bandung a kopal první ligu v Indonésii. Po dalším roce bez fotbalu se ale upsal ázerbájdžánskému oddílu FK Sabail a opět působí v nejvyšší soutěži. Loni v září se s klubem rozloučil, ale kariéru ještě oficiálně neukončil. Zřejmě tak ale učiní v nejbližších týdnech či měsících. Foto: Profimedia.cz