Jednou mohou patřit k lídrům. 3 mladí hráči, kteří spojili budoucnost se Spartou

Syn bývalého obránce Plzně Františka Ševínského debutoval v lize na podzim za Liberec. Připsal si 16 startů, zabydlel se v základní sestavě a stal se jednou z opor Slovanu. V zimě si jej zpátky stáhla Sparta a talentovaný bek ihned naskočil do utkání Ligy mistrů proti Leverkusenu. Odehrál dobrou partii, na Letné jednou může patřit k lídrům.

Patrik Vydra – 21 let

Za Spartu v lize debutoval v ročníku 2021/22. Nyní jednadvacetiletý středopolař sbíral starty i v dalších ročnících, do rudé sestavy se ale nikdy neprotlačil. Pořádně zaujal až během podzimu v Mladé Boleslavi, velmi dobré zápasy odehrál i v pohárové Evropě. Následně se Patrik Vydra vrátil do Sparty - na pořádnou šanci zatím čeká, do budoucna se s ním ale rozhodně počítá.

Foto: Profimedia.cz