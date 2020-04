Jednou mohou nahradit De Geu. 3 mladí čestí brankáři, kteří patří Manchesteru United

Manchester United, jehož jedničkou je David de Gea, se kdysi zajímal o Petra Čecha či Jana Laštůvku, ovšem ani jeden z nich si za tým na Old Trafford nezachytal. Teď je ale situace jiná a v Manchesteru už působí tři mladí čeští gólmani. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Matěj Kovář Jsou tomu už více než dva roky, co Matěj Kovář přestoupil ze Slovácka do Manchesteru United. Devatenáctiletý gólman už na Old Trafford posbíral cenné zkušenosti a jednou se dokonce dostal na lavičku A týmu. V příští sezoně pravděpodobně odejde někam na hostování, aby se více otrkal v dospělém fotbale. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Mastný V roce 2018 odešel do Manchesteru United také Ondřej Mastný, jenž je odchovancem Fotbalové školy Třebíč. Osmnáctiletý brankář sice bojoval se zraněním, i tak na něj jde ale z Old Trafford chvála. Bývalý gólman Jihlavy dosud působil v týmu do 18 let, brzy by se ale měl posunout výš. Foto: Profimedia.cz