Jednou budu špičkovým trenérem, chlubil se před lety velkohubý „magor“ Joey Barton. Ještě to nedokázal

Magor. Přesně tohle označení podle anglických fanoušků sedí na osmatřicetiletého Joeyho Bartona. Ještě když hrál za Manchester City, skoro přizabil na tréninku týmového kolegu Ousmana Daba, který skončil po jeho napadení v nemocnici. Na vánočním večírku zase málem cigaretou připravil o oko jednoho účastníků párty.

Příznivci všech týmů v Anglii ho nemohli vystát, protože často vyprovokoval protihráče a ten pak po neadekvátní reakci viděl červenou kartu, zatímco Barton se jen chechtal. Novináři ho dodnes označují za největší „prase“ v historii Premier League.

Mezi lety 2006 až 2016 pravidelně sázel na fotbalové zápasy, což mají profesionální fotbalisté zakázáno. V tomto období uzavřel 1 260 sázek a byly mezi nimi i utkání, ve kterých sám hrál. Poté, co byl v dubnu roku 2017 obviněn z trestné činnosti, dostal pokutu ve výši 30 tisíc liber a vyfasoval osmnáctiměsíční zákaz jakýchkoli fotbalových aktivit, což mu ukončilo hráčskou kariéru.

Ale jak už to u podobných týpků bývá, Barton má sklon k velkohubých řečem. Pusu na špacír si pustil před pár lety během rozhovoru v televizi Sky Sports, v němž prohlásil, že jednoho dne bude špičkovým trenérem.

„Zasvětil jsem život fotbalu. Neexistuje možnost, že bych se po skončení hráčské kariéry stal třeba inženýrem nebo bankéřem,“ uvedl Barton.

Inženýr? Bankéř? Ten chlap nejspíš trochu blouznil, ale má pravdu – nic takového se určitě nestane.

K trenéřině se ale přece jen dostal. Poté, co mu vypršel trest za sázení, ho angažoval v dubnu roku 2018 třetiligový klub Fleetwood Town. Ani ve funkci kouče však Barton dlouho neudržel nervy na uzdě a v dubnu 2019 po porážce svého klubu v Barnsley napadl v tunelu ke kabinám trenéra domácího týmu Daniela Stendela, který posléze musel vyhledat ošetření u zubaře. Pár týdnů poté byl obviněn z ublížení na zdraví.

Fleetwood Town to s trenérem Bartonem vydržel do letošního ledna. Člověk by si řekl, že to bude mít se sháněním nového angažmá těžké, ale už další měsíc ho zaměstnal Bristol Rovers ze třetí ligy. Měl za úkol záchranu v soutěži. To se mu však nepovedlo a v příští sezoně bude působit v League Two.

Barton má s Rovers podepsanou smlouvu do konce ročníku 2022/23, takže pokud je tak fantastický trenér, jak si o sobě myslí, měl by v tu chvíli předávat svému nástupci mužstvo coby účastníka druhé nejvyšší soutěže. Nechme se překvapit...

Foto: Profimedia.cz