Jednou a dost! 5 českých fotbalových klubů, které získaly jen jediný ligový titul

Letos v červnu uplynulo 40 let od chvíle, co na ligový vrchol vystoupali fotbalisté vršovických Bohemians. Bylo to poprvé a zároveň naposled, co Klokani nejvyšší soutěž vyhráli. Jediný titul mají ve sbírce ještě čtyři další české kluby.