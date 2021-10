Jednou, a dost! 3 kluby, které odehrály v anglické Premier jedinou sezonu a (opět) zmizely ze scény

Poprvé v historii anglické Premier League mohou v aktuálním ročníku fanoušci vidět fotbalisty Brentfordu. A ti si zatím nevedou vůbec špatně. V tuto chvíli to rozhodně nevypadá, že by si měli dělat starosti se sestupem, a tak je možná uvidíme i v další sezoně prestižní ostrovní ligy. V její třicetileté historii však najdeme tři kluby, které se do nejvyššího ligového patra vyškrábaly jen proto, aby po roce zase sestoupily a už se mezi elitou nikdy znovu neobjevily. Najdete je v následujících kapitolách.