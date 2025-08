Během více než tři desítky let dlouhé historie samostatná česká fotbalová reprezentace narazila na soky, se kterými se už pak víckrát nepotkala. Občas to bylo na závěrečném turnaji mistrovství světa nebo Evropy, ale většinou se jednalo o přátelské zápasy, které už zavál prach zapomnění.

Na jedné straně Dánsko, s nímž se čeští fotbalisté utkávají víceméně pravidelně, na straně druhé soupeři, na které reprezentanti narazili pouze jednou a bůhví, zda se s nimi v dohledné době ještě někdy utkají. Pojďme si tyto výjimečné protivníky připomenout.

Jihoafrická republika, 13.12. 1997, 2:2

Když se vzpomíná na nejlepší turnaje české fotbalové reprezentace, většinou přijde řeč na evropské šampionáty 1996 a 2004. Zajímavé ale je, že jen málokdo zmíní Konfederační pohár FIFA z roku 1997, který hostila Saúdská Arábie.

Češi hned na úvod remizovali s Jihoafrickou republikou 2:2, když dal oba góly už v prvním poločase Vladimír Šmicer. Africký soupeř srovnal až čtyři minuty před koncem brankou Mchaleleho. Poté, co Češi padli v semifinále s Brazílií, nakonec na turnaji vybojovali bronzové medaile, když v boji o ně porazili Uruguay.

Paraguay, 21.5. 1998, 1:0

Český národní celek na mistrovství světa v roce 1998 chyběl, a tak aspoň před startem turnaje obstaral roli sparingpartnera pro týmy, které se na šampionát probojovaly. V květnu vyrazil tuzemský výběr do Šanghaje na Kirin Cup, kde narazil na Japonsko a Paraguay. S Japonci uhráli Češi bezbrankovou remízu, ještě o tři dny dříve však změřili síly s jihoamerickým protivníkem, jehož svěřenci trenéra Jozefa Chovance zdolali těsně 1:0. Za záda legendárního gólmana Chilaverta se trefil už ve 12. minutě Vladimír Šmicer.

Mexiko, 8.2. 2000, 2:1

V 60. letech 20. století sehráli Čechoslováci dva zápasy s Mexikem, pak už na sebe tito soupeři nikdy nenarazili. Samostatný český výběr se s Mexičany dosud střetl pouze jednou. Bylo to v roce 2000 na turnaji Carlsberg Cup v Hongkongu. Češi nejprve s odřenýma ušima porazili domácí celek po penaltovém rozstřelu a postoupili do finále. V něm na ně čekal vítěz střetnutí Mexiko - Japonsko.

V prvním poločase 36 tisíc diváků branku nevidělo, ale po přestávce si přišli na své. Skóre otevřel v 50. minutě Michal Kolomazník a o pět minut později přidal druhý přesný zásah Pavel Verbíř. Soupeř dokázal snížit deset minut před koncem utkání díky proměněné penaltě, ale na víc se nezmohl a tým trenéra Jozefa Chovance se radoval z výhry 2:1.

Kostarika, 30.5. 2006, 1:0

Před startem mistrovství světa v Německu v roce 2006 si Češi pozvali do Jablonce dalšího účastníka závěrečného turnaje - Kostariku. S tímto soupeřem se v roce 1990 střetla československá reprezentace na světovém šampionátu v Itálii a porazila ho 4:1, v tomto případě však šlo o první a dosud jediný vzájemný zápas v samostatné historii českého fotbalu.

Předposlední prověrka před vstupem do turnaje skončila těsnou výhrou domácích. Vítězství však strhl na stranu svěřenců kouče Karla Brücknera až pár minut před koncem Vratislav Lokvenc.

Saúdská Arábie, 26.5. 2006, 2:0

Během soustředění v Rakousku před odletem na mistrovství světa v roce 2006 sehrál český celek přípravné utkání s dalším účastníkem turnaje v Německu - Saúdskou Arábií. Svěřenci trenéra Karla Brücknera vyhráli 2:0. První gól vstřelil Milan Baroš, druhý přidal v nastaveném čase z penalty Marek Jankulovski.

Trinidad a Tobago, 3.6. 2006, 3:0

Nervozita před historicky první účastí samostatné reprezentace na mistrovství světa pomalu rostla. Do Prahy přijel hodně neznámý soupeř, který se ovšem na turnaj také kvalifikoval.

V sestavě Trinidadu a Tobaga čněl zejména Dwight Yorke, někdejší kanonýr Manchesteru United. Jeho um ovšem na Čechy nestačil. Domácí zvítězili 3:0. Ještě v první půli se dvakrát trefil Koller a jednou Nedvěd.

Ghana, 17. 6. 2006, 0:2

Češi vstoupili do bojů na mistrovství světa v Německu roce 2006 vítězstvím 3:0 nad výběrem Spojených států a všechno vypadalo nadějně. Druhým soupeřem tuzemského celku byla Ghana, která v úvodním střetnutí prohrála s Itálií 0:2.

Všeobecně se očekávalo, že Nedvěd, Rosický, Poborský a spol. si s Afričany poradí. Jenže tvrdou ránu na solar plexus dostali Češi už ve druhé minutě, když se trefil za záda Petra Čecha Gyan a snaha o vyrovnání se s ubývajícím časem měnila v křeč. Když v 65. minutě viděl červenou kartu Tomáš Ujfaluši a soupeř kopal penaltu, zdálo se být jasno, ale Gyan pokutový kop neproměnil a míč napálil jen do tyče. Definitivně zlomil národnímu týmu vaz až v 82. Muntari, který pečetil skóre na 2:0.

Maroko, 11.2. 2009, 0:0

Nic zázračného nepředvedli čeští fotbaloví reprezentanti pod vedením trenéra Petra Rady v přípravném utkání v Maroku, které se hrálo v únoru roku 2009. V Casablance uhráli bezbrankovou remízu a v závěru zápasu byli rádi, že se ubránili marockým nájezdům. A to měli hosté ze středu Evropy štěstí, že v 57. minutě neuznal rozhodčí domácím regulérní branku kvůli údajnému ofsajdu. V 70. minutě nastřelili Maročané tyčku a těsně před koncem i břevno.

Peru, 4.6. 2011, 0:0

V roce 2011 byli čeští fotbalisté opět pozváni na turnaj Kirin Cup, který se hrál v Japonsku. Kromě domácího týmu, s nímž uhráli bezbrankovou remízu, se svěřenci kouče Michala Bílka střetli také s reprezentací Peru. V utkání byli horším týmem a mohli jen děkovat brankáři Petrovi Čechovi, který předvedl několik výborných zákroků a mužstvo významně podržel.

Hlavně v prvním poločase byli hbití a techničtí Peruánci lepší a hrozili především po křídlech. Největší šanci měl Farfán, který nastřelil tyč. Vlastní gól si málem dal Kušnír, který nešikovně odvracel jeden z prudkých centrů soupeře.

Katar, 11.11. 2017, 1:0

Na podzim roku 2017 odcestovala česká reprezentace pod vedením kouče Karla Jarolíma do Kataru, kde se střetla nejdříve s Islandem (2:1) a pak také s domácím výběrem. V Dauhá sice Češi zvítězili 1:0, herně však - především ve druhé půli - zklamali. Jediný gól utkání zaznamenal Antonín Barák. Nebýt vynikajícího zákroku brankáře Pavlenky nebo pomoci čárového arbitra, který domácím odmával milimetrový ofsajd, zřejmě by nevyhráli.

Čína, 26.3. 2018, 4:1

Mistrovství světa v Rusku se v roce 2018 obešlo bez české účasti, tuzemští reprezentanti tedy alespoň odcestovali na turnaj China Cup. V prvním střetnutí podlehli účastníkovi šampionátu z Uruguaye 2:0 a následně si to rozdali o třetí místo s domácím výběrem. Výhru 4:1 však celek vydřel až ve druhé půli. První poločas tým vůbec nezvládl a už od páté minuty prohrával. Góly dávali Kalas, Schick, Krmenčík a Kadeřábek.

Gibraltar, 25.3. 2025, 4:0

Gibraltarská fotbalová asociace byla založena už v roce 1895, ale více než sto let, až do roku 2013, nebylo toto britské zámořské území členem FIFA ani UEFA. Po přijetí se stal Gibraltar 54. členem UEFA a o tři roky později vstoupil i do řad organizace FIFA. Není tedy divu, že s tímto soupeřem se čeští fotbalisté neutkávali.

Premiérový souboj se uskutečnil až letos v březnu na severu Afriky v rámci kvalifikace o postup na mistrovství světa a Češi jej vyhráli 4:0 díky gólům Černého, Schicka, Šulce a Klimenta. Je ale jisté, že Gibraltar z tohoto seznamu nejpozději 17. listopadu tohoto roku, kdy se bude hrát odvetné utkání na české půdě, navždy zmizí.