Jedenáctka snů. Takto by vypadal nejlepší tým Slavie složený z hráčů, které přivedl trenér Trpišovský

Slavia má neskutečně silný tým, ve kterém působí řada nejen českých, ale i zahraničních reprezentantů. Lví podíl na tom má trenér Jindřich Trpišovský, jenž má skvělý instinkt na posily. Jak by vypadala ideální sešívaná jedenáctka složená z hráčů, které do Edenu přivedl právě současný kouč Slavie? Podívejte se a dejte nám vědět, zda byste to poskládali stejně. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Brankář - Ondřej Kolář Příchod do Slavie: leden 2018

Předešlý klub: Liberec Vždy měl pověst talentovaného gólmana, bylo však otázkou, zda ji dokáže naplnit. ve Slavii nahradil Jana Laštůvku, jehož angažmá se nepovedlo, zato sázka na Ondřeje Koláře, kterého si trenér Trpišovský přivedl z Liberce, se rychle začala vyplácet. Šestadvacetiletý gólman se vypracoval do pozice nejlepšího brankáře ligy a jedné z největší hvězd soutěže. Loni v 31 duelech dostal jen deset branek a vychytal 23 čistých kont. Patří taky do kádru reprezentace a nahlas se hlásí o velký zahraniční přestup. Slavia na něj měla už i jednu konkrétně nabídku, 400 milionů z Nice ale smetla ze stolu. Co se okolo něj bude dít v létě? Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce - Alexander Bah Příchod do Slavie: leden 2021

Předešlý klub: SönderjyskE (Dánsko) Sešívaní v průběhu podzimu přišli o Vladimíra Coufala, jenž zamířil do West Hamu. Do Slavie sice, stejně jako Trpišovský, dorazil z Liberce, do Edenu ale přišel dříve, než současný kouč pražského celku. Slavia se už loni v létě zaměřila na příchod Alexandera Baha, jeho transfer do Edenu se ale povedlo realizovat až v zimě. A sázka na třiadvacetiletého dánského reprezentanta se náramně vyplácí. Bah je ukázkovým typem moderního obránce, neustále podporuje útok a dokonale zapadl do herního stylu sešívané družiny. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Stoper - Ondřej Kúdela Příchod do Slavie: leden 2018

Předešlý klub: Liberec Pod trenérem Trpišovským ve Slavii působili stopeři Simon Deli (ten se v zimě vrátil na hostování) nebo Michael Ngadeu. Ani jednoho z nich ale do Edenu kouč sešívaných nepřivedl. Zato po svém příchodu trochu překvapivě vsadil na Ondřeje Kúdelu, nad jehož příchodem řada fanoušků kroutila nechápavě hlavou. Čtyřiatřicetiletý Kúdela, jehož Trpišovský vedl v Liberci, ale všem vytřel zrak, drží si místo v sestavě a v současné době hraje v životní formě. Jeho klid a cit pro rozehrávku jsou naprosto přesné, i proto je nyní dokonce reprezentačním stoperem číslo jedna a nejspíš pojede na EURO. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Stoper - David Zima Příchod do Slavie: únor 2020

Předešlý klub: Olomouc Jedním ze stoperů, který do Slavie přišel za vlády trenéra Trpišovského, je David Hovorka. Ten se dostal do parádní formy, jenže ho brzdí zdravotní problémy. I proto na hřišti vedle Kúdely vládne David Zima, jenž do Edenu přišel loni v zimě z Olomouce. Na kontě měl sice jen dva ligové starty, sešívaní však neváhali a zaplatili za něj třicet milionů korun. A tato investice se náramně vyplácí. Dvacetiletý stoper zraje jako víno, parádní výkony podává i v Evropské lize a už se dostal i do reprezentace. Společně s Kúdelou by klidně mohl vytvořit dvojici na evropském šampionátu. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce - Oscar Dorley Příchod do Slavie: leden 2020

Předešlý klub: Liberec Na levém kraji slávistické obrany vládne současný kapitán Jan Bořil, ten ale do Slavie přišel ještě dříve, než na trenérskou lavičku usedl Jindřich Trpišovský. Na Bořilově postu však může naskočit i Oscar Dorley, jenž je dokonalým typem fotbalového univerzála. Reprezentant z Libérie dorazil do Slavie z Liberce a v Edenu získává stále důležitější roli, která nejspíš ještě poroste. V letošním ligovém ročníku zasáhl do 19 zápasů a dal dvě branky. Trpišovskému svým herním stylem připomíná slavného Brazilce Marcela. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Záložník - Tomáš Holeš Příchod do Slavie: červen 2019

Předešlý klub: Jablonec Když do Slavie přicházel, počítalo se s ním jako s náhradou za Vladimíra Coufala, jehož lákal bundesligový Freiburg. Jenže Coufal nakonec zůstal v Edenu a Tomáš Holeš se na hřiště nedostával tak často, jak čekal. To jej ovšem nezastavilo, dál na sobě tvrdě dřel a letos se z kraje obrany přesunul do středu zálohy. Tam se osmadvacetiletý Holeš našel a dostal se do skvělé formy. V Evropské lize dal gól Arsenalu, v derby sestřelil Spartu a zabydluje se také v základní sestavě fotbalové reprezentace. Pro trenéra Trpišovského je bývalý hráč Hradce Králové a Jablonce nepostradatelným článkem sešívané družiny. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Nicolae Stanciu Příchod do Slavie: červenec 2019

Předešlý klub: Al Ahli (Saúdská Arábie) Když přicházel do Sparty, stál 96 milionů korun a byl nejdražším hráčem v ligové historii. Na Letné však dlouho nevydržel a zamířil do Saúdské Arábie. Z té se Nicolae Stanciu vrátil, Spartu však vyměnil za Slavii, která za něj musela vysázet přes sto milionů korun. Chvíli trvalo, než si rumunský reprezentant navykl na herní styl, který po svých hráčích trenér Trpišovský požaduje, několikrát se dokonce spekulovalo o jeho možném odchodu, Slavia měla ale s hráčem trpělivost, a to se jí vyplatilo. Sedmadvacetiletý záložník nabral parádní formu, dává góly v Evropské lize a znovu patří k nejlepším hráčům celé Fortuna ligy. V té letos nasázel už deset branek a přidal pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Lukáš Provod Příchod do Slavie: září 2019

Předešlý klub: České Budějovice Slavia si jej vyhlédla na podzim roku 2019. Lukáš Provod tehdy sbíral první ligové zkušenosti v Českých Budějovicích, patřil však Plzni, takže do Edenu přišel nejprve na hostování a to se později změnilo v přestup. V jeho případě se opět ukázalo, jak skvělý mají ve Slavii čich na posily. Z neznámého univerzála vyrostl klíčový hráč Slavie, kde se zabydlel ve středové řadě a svými výkony si nahlas říká o velký zahraniční přestup. V Evropské lize se blýskl gólem do sítě Leicesteru, za reprezentaci se prosadil dokonce v duelu s Belgií. Ve Fortuna lize letos dal tři branky a přidal osm asistencí, ještě se ale bude posouvat dál. Je mu totiž teprve 24 let. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Křídlo - Abdallah Sima Příchod do Slavie: září 2020

Předešlý klub: Táborsko Na jaře se objevil v Táborsku, v tom ale dlouho nezůstal. Devatenáctiletý talent totiž zaujal Slavii, která ho přivedla do své rezervy. Jenže to netrvalo dlouho a přišel další posun. Abdallah Sima se dostal do prvního týmu Slavie, objevil se na soupisce Evropské ligy a začal psát pohádku, kterou už každý zná. Jeho hvězda začala zářit, okolo Simy začaly kroužit takové kluby, jako je Juventus nebo Arsenal, a on si spokojeně sázel jeden gól za druhým. Na jaře se sice mírně zasekl, stále je v něm ale ukrytý ohromný potenciál. „Víme o nabídkách na léto, které se pohybují mezi 20 až 25 miliony eur,“ uvedl pro O2 TV Sport slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Foto: Profimedia.cz

Útočník - Jan Kuchta Příchod do Slavie: červenec 2020

Předešlý klub: Liberec Pokud kritici trenéru Trpišovskému něco vyčítají, pak je to fakt, že nepřivedl žádného hvězdného útočníka - zabijáka, který by sázel jednu branku za druhou. Dříve v Edenu vládl Milan Škoda, poté hodně prostoru dostával Stanislav Tecl, loni měl formu Petar Musa a teď je útočnou jedničkou týmu Jan Kuchta. Toho Slavia přivedla v létě z Liberce, na hráče měla předkupní právo, přesto řada lidí pochybovala, zda Slavii pomůže. Jaký je výsledek? Čtyřiadvacetiletý útočník má nyní na kontě už 12 branek a je nejlepším střelcem ligy, pro obrany soupeřů je navíc pokaždé velmi nepříjemný, což má trenér Trpišovský rád. Zdá se, že realizační tým z Edenu našel toho, koho hledal. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia