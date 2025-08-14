Jeden prsten vládne všem! 30 zlatých kroužků pro vítěze Stanley Cupu od roku 1994

V hokejovém světě asi není většího úspěchu než je výhra Stanley Cupu. Na šťastlivce, kteří to dokážou, čeká zvěčnění jména na podstavci slavného poháru a k tomu jako bonus masivní zlatý prsten.
Rok co rok mají během léta zlatníci v zámoří napilno. Musejí totiž vyrobit speciální prsteny pro všechny hráče, kteří se podíleli na zisku Stanley Cupu. Pokaždé je to originální kousek, na kterém je kromě vítězného týmu i konkrétní jméno držitele.
Udělali jsme si malý výlet do minulosti – konkrétně až do roku 1994 – a nabízíme vám 30 prstenů, které si od té doby rozebrali vítězové Stanley Cupu. Ve výběru chybí ten letošní, jehož podoba dosud není známa. A pokud máte pocit, že špatně počítáme, jste na omylu. V roce 2005 se žádný prsten kvůli výluce NHL nevyráběl…