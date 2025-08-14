1994 (New York Rangers)

1994 (New York Rangers)

1995 (New Jersey Devils)
1996 (Colorado Avalanche)
1997 (Detroit Red Wings)
1998 (Detroit Red Wings)
Jeden prsten vládne všem! 30 zlatých kroužků pro vítěze Stanley Cupu od roku 1994

Drahomír Kvasnička
14. srpna 2025

V hokejovém světě asi není většího úspěchu než je výhra Stanley Cupu. Na šťastlivce, kteří to dokážou, čeká zvěčnění jména na podstavci slavného poháru a k tomu jako bonus masivní zlatý prsten.

Rok co rok mají během léta zlatníci v zámoří napilno. Musejí totiž vyrobit speciální prsteny pro všechny hráče, kteří se podíleli na zisku Stanley Cupu. Pokaždé je to originální kousek, na kterém je kromě vítězného týmu i konkrétní jméno držitele.

Udělali jsme si malý výlet do minulosti – konkrétně až do roku 1994 – a nabízíme vám 30 prstenů, které si od té doby rozebrali vítězové Stanley Cupu. Ve výběru chybí ten letošní, jehož podoba dosud není známa. A pokud máte pocit, že špatně počítáme, jste na omylu. V roce 2005 se žádný prsten kvůli výluce NHL nevyráběl…

