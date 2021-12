Jeden Čech a žádný domácí hráč. Toto jsou 4 nejdražší fotbalisté ve slovenské Fortuna lize

2. Jaromír Zmrhal (Slovan Bratislava) – 1,6 milionu eur

V minulosti patřil Jaromír Zmrhal do základní sestavy české reprezentace. Osmadvacetiletý záložník býval oporou Slavie, kterou v roce 2019 opustil a za necelých sto milionů korun zamířil do Brescie. V Itálii vyloženě nepropadl, ale zdaleka ani nezářil. Letos v zimě se vrátil domů. Ne však do Edenu, ale na hostování do Mladé Boleslavi, které pomohl k ligové záchraně. Do Itálie už se pak nevrátil, ale jako volný hráč zamířil do bratislavského Slovanu, kde podepsal smlouvu do roku 2023. Před třemi lety činila Zmrhalova tržní hodnota podle portálu TransferMarkt 3,25 milionu eur, nyní je na polovině této částky.

Foto: Profimedia.cz